День Победы онлайн

Фото: @kultura_blag

В этом году в Благовещенске ко Дню Победы пройдут малоконтактные мероприятия и федеральные акции, которые состоятся, в том числе в онлайн формате. Такое празднование связано с санитарно-эпидемической ситуацией в стране и области.

Для участников войны, тружеников тыла, вдов ветеранов, узников концлагерей и блокадников устроят мини-концерты под окнами, волонтёры и чиновники поздравят с праздником каждого ветерана по телефону. Спортсмены-отличники сдачи норм ГТО, призёры в различных видах спорта с демонстрацией спортивных наград торжественно пройдут строевым маршем под окнами ветеранов, сообщает администрация Благовещенска.

Школьники Благовещенска готовятся снять свои поздравительные видеролики и присоединиться ко всероссийскому флешмобу «День Победы». Ребята напишут «Письмо Победы», лучшие из которых направят по почте и вручат ветеранам.

Жители Благовещенска уже присоединяются к общероссийским акциям «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы». Областной центр традиционно примет участие в акциях «Сад памяти», «Диктант Победы», «Зеркало истории», «История победы», «Бессмертный полк».

Всенародное шествие в этом году снова пройдёт в онлайн формате. Трансляция «шествия» начнётся в День Победы в 15:00 на портале «Бессмертного полка России» и в федеральных СМИ.

В Благовещенске организуют полюбившиеся горожанам акции «Рио-Рита – Радость Победы» и «Вальс Победы». К последней все желающие смогут присоединиться виртуально. Свой танец необходимо запечатлеть на видео и разместить в соцсетях с хэштегом #ВальсПобеды.

На улицах, скверах и площадях города в майские праздничные дни появятся фотовыставки, посвящённые Победе. В городском парке разместится стационарная военно-историческая реконструкция, в помещениях городских библиотек – тематические проекции, а на площади Победы, на набережной у бронекатера и на стадионе «Юность» – инсталляции, посвященные 76-летию Победы. В ДВОКУ организуют экскурсии для групп по 10 человек.

В пятницу, 7 мая, состоится торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы на флагштоке. С 8 мая на улице Островского между улицами Ленина и Зейской разместится выставках военной техники ДВОКУ.

9 мая по главной улице города торжественным маршем пройдут войска Благовещенского гарнизона. Администрация Благовещенска рекомендует жителям города посмотреть прохождение парадных расчётов онлайн. Прямая трансляция состоится в эфире Амурского областного телевидения и в социальных сетях.

Праздничное настроение для горожан создадут тематические проекции на стенах зданий учреждений культуры, арт-объекты, инсталляции и фотовыставка в районе Ротонды и бронекатера, сообщает управление культуры Благовещенска.