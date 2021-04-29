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29апреля
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сегодня, 17:45 3

Дикая охота

На Зейском водохранилище бездомные собаки устроили охоту на изюбря

Дикая охота
Фото: pixabay.com

В амурском охотуправлении рассказали о спасении изюбря. Три бездомные собаки выгнали из леса на лёд Зейского водохранилища изюбря и устроили настоящую охоту на этого оленя.

— Сначала копытное животное стояло рядом с водоемом, а после ступило на лед. Собаки несколько раз подбегали и пугали зверя. Наши госинспекторы подоспели вовремя, отогнали лающих псов, – рассказали в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

После того, как изюбря оставили в покое, зверь смог спокойно добежать по льду до леса и скрыться в нём.

Напомним, что ранее, стая бродячих собак в посёлке Уруша Сковородинского района загнала и съела косулю.

Просмотров всего: 239

#животные

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Комментарии
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  • Leshui25

    Leshui25
    2 часа назад

    Эта Стая за зиму задавила в этом районе 11 косуль, в каждом заливе и вдоль охранной зоны гэс валялись останки козочек, но нашлись добрые люди и часть стаи отравили .

  • full

    full
    1 час назад

    Путинская Россия умудрилась достигнуть регресса даже в биологии, очуметь.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Три бездомные собаки выгнали из леса на лёд Зейского водохранилища изюбря и устроили настоящую охоту на этого оленя.

    госинспекторы подоспели вовремя, отогнали лающих псов, – рассказали в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

    Кто-нибудь видео смотрел?

    Бред какой-то! Собаки из леса выгнали изюбря. Собаки жили в лесу и выгнали Изюбря, который пришел из города? Что-то на видео я не увидел ни одного инспектора, который отгонял собак?

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