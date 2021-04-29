Дикая охота

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В амурском охотуправлении рассказали о спасении изюбря. Три бездомные собаки выгнали из леса на лёд Зейского водохранилища изюбря и устроили настоящую охоту на этого оленя.

— Сначала копытное животное стояло рядом с водоемом, а после ступило на лед. Собаки несколько раз подбегали и пугали зверя. Наши госинспекторы подоспели вовремя, отогнали лающих псов, – рассказали в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

После того, как изюбря оставили в покое, зверь смог спокойно добежать по льду до леса и скрыться в нём.

Напомним, что ранее, стая бродячих собак в посёлке Уруша Сковородинского района загнала и съела косулю.