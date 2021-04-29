Коллекторы перестарались

В управление службы судебных приставов по Амурской области пожаловались на слишком назойливые действия коллекторских агентств. Как показала проверка, агентства звонили гражданам, не дававшим своего согласия.

В процессе проверки также выяснилось, что нарушители многократно превысили установленные законом нормы по количеству звонков.

В отношении юридических лиц, нарушивших закон «О микрофинансовых организациях» составили административные протоколы. За это правонарушение коллекторам может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей, или административное приостановление деятельности сроком на два месяца.

Пресс-служба управления ФССП Амурской области сообщает, что в настоящее время количество жалоб на коллекторские агентства продолжает увеличиваться.