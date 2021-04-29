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29апреля
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сегодня, 16:45 1

Многодетным семьям помогут с жильём

В Амурской области 19 многодетных семей получат жилищные сертификаты

Многодетным семьям помогут с жильём

В 2021 году из бюджета Амурской области выделят более 44 миллионов рублей на жилищные сертификаты для 19 многодетных семей, у которых шесть и более детей.

В пресс-службе минсоцзащиты поясняют, что такая поддержка предоставляется тем семьям, которые постоянно проживают в Амурской области и имеют шесть и более детей в возрасте до 18 лет. В расчёт не попадают те дети, которые вступили в брак до 18 лет. Кроме того, такая семья должна быть признана нуждающейся в жилье.

Приоритетное право на получение жилищного сертификата есть у тех, кто лишился жилья из-за ЧП или пожара, а также те, у кого в семье девять детей до 18 лет.

— Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. В дополнение к господдержке амурчане могут использовать свои средства или кредитные. ​Жилье после покупки оформляется в долевую собственность всех членов семьи, – рассказала Наталья Киселёва, министр соцзащиты населения Амурской области.

Стоит отметить, что размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи. На неё влияет число членов семьи, площадь текущего жилого помещения, а также стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитете. Те, кто получил жилищный сертификат, могут реализовать его в течение шести месяцев с момента выдачи.

Наталья Киселёва рассказала, что в 2020 году такую поддержку получили 28 семей. На эти цели из бюджета региона направили 81,4 миллиона рублей. Всего за период действия программы с 2019 года помощь оказали 53 многодетным семьям на общую сумму 127,7 миллиона рублей.

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#дети #недвижимость

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 минут назад

    Не идеальная, но хорошая помощь таким семьям.

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