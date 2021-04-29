Открытки ветеранам

В Амурской области с 3 по 8 мая ветеранам войны вручат поздравления с подписью президента РФ. Письма с подписью Владимира Путина получат 1 483 ветерана, сообщает пресс-служба ПФР.

Так поздравят не только участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто награждён медалью «Жителю блокадного Ленинграда».

В Почте России рассказали, что письма вручают адресатам лично. Поэтому если ветерана не окажется дома, то письмо будут хранить ещё месяц. А почтальон будет повторять попытки доставить поздравление.

Напомним, что кроме поздравлений, в апреле инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат федеральные выплаты в 10 тысяч рублей. А также из областного бюджета выделены средства для поддержки «детей войны».