Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 1

Открытки ветеранам

Ветеранам накануне Дня Победы доставят поздравления с подписью президента РФ

Открытки ветеранам
Фото: pixabay.com

В Амурской области с 3 по 8 мая ветеранам войны вручат поздравления с подписью президента РФ. Письма с подписью Владимира Путина получат 1 483 ветерана, сообщает пресс-служба ПФР.

Так поздравят не только участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто награждён медалью «Жителю блокадного Ленинграда».

В Почте России рассказали, что письма вручают адресатам лично. Поэтому если ветерана не окажется дома, то письмо будут хранить ещё месяц. А почтальон будет повторять попытки доставить поздравление.

Напомним, что кроме поздравлений, в апреле инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат федеральные выплаты в 10 тысяч рублей. А также из областного бюджета выделены средства для поддержки «детей войны».

Просмотров всего: 97

#День Победы #память

распечатать


Общество

Вспомнить всех
Общество

Литературная карта России в комиксах

Общество

В объезд
Общество

Логичная встреча
Комментарии
Показать все (1)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    44 минуты назад

    Почетно как. От самого Главкома с подписью.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь