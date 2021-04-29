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Лера Кудрявцева объяснила, почему не пошла на похороны Александра Колтового

Телеведущий погиб в авиакатастрофе 7 ноября 2020 года

Лера Кудрявцева объяснила, почему не пошла на похороны Александра Колтового
Фото: csn-tv.ru

Лера Кудрявцева стала гостьей YouTube-шоу «Лучше — правду». В интервью телеведущая рассказала, почему не ходила на похороны своего коллеги Александра Колтового, который погиб в авиакатастрофе 7 ноября 2020 года, пишет ФАН.

На церемонии прощания с Александром Колтовым были многие звёзды и друзья телеведущего. Известно, что гроб с его телом сожгли в крематории под песню Фрэнка Синатры. После этого прах Колтового был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Лера Кудрявцева рассказала Сурену Каграманову в его YouTube-шоу «Лучше — правду», что с Александром они были не только соведущими, но и приятелями.

По словам Леры, о смерти Колтового она узнала от коллег. Она сразу выразила соболезнования родственникам и друзьям Александра. Телеведущая призналась, что хотела запомнить его живым, поэтому не пошла проводить коллегу в последний путь.

Кудрявцева отметила, что Александр часто приглашал её покататься на самолёте над Москвой. После его гибели в авиакатастрофе она подумала про высшие силы, которые уберегли её.

Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете осенью 2020 года. Как сообщает «Пятый канал», вскоре после взлёта у воздушного судна отказал и загорелся двигатель. По версии следствия, главной причиной трагедии стала техническая неисправность. Во время жёсткой посадки Александр, который был за штурвалом, и его спутница Наталья Климова погибли.

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#происшествия #СМИ #шоу-бизнес

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