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29апреля
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сегодня, 16:30 0

Область танца

В Амурской области хореографический конкурс объединит 88 участников из 15 регионов России

Область танца
Фото: aodnt.ru

Хореографический конкурс «Область танца» пройдёт в этом году в изменённом формате. Он объединит участников от Калининградской до Амурской областей, от Республики Коми до Краснодарского края.

Конкурс проводится региональным министерством культуры и национальной политики, Амурским областным Домом народного творчества при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

В конкурсе два этапа: конкурсная программа авторских балетмейстерских работ на основе присланных видеоматериалов и творческая лаборатория для педагогов-хореографов и руководителей любительских хореографических коллективов.

Жюри в этом году предстоит отсмотреть 145 видеозаписей хореографических постановок любительских коллективов. Работы на конкурс представили 88 участников из 15 регионов России. Из Амурской области в конкурсе участвуют 62 участника и 98 конкурсных работ. Среди конкурсантов есть балетмейстеры-постановщики детских, юношеских и взрослых любительских хореографических коллективов в возрасте от 18 лет и старше, независимо от образования и стажа работы, сообщает Амурский областной Дом народного творчества.

В состав жюри вошли ведущие специалисты культуры и искусства Российской Федерации. Анна Александровна Калыгина – председатель жюри, заведующий отделом хореографического искусства ГРДНТ им. В. Д. Поленова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации из Москвы. Анна Александровна возглавляет жюри конкурса с начала его проведения в 2017 году. Татьяна Фёдоровна Андреева – доцент кафедры хореографии факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов, высококвалифицированный педагог с большим стажем из Самары. Даниил Владиславович Верещагин – председатель предметной цикловой комиссии «Народное художественное творчество» Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева, балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля современного танца «Ракета», один из ведущих российских специалистов в детской современной хореографии, нео-фолке, многократный победитель всероссийских и международных конкурсов балетмейстерских работ из Нижнего Новгорода.

По итогам конкурса жюри назовёт обладателя главной награды – Гран-при, лауреатов I, II, III степеней и дипломантов I, II, III степеней в номинациях.

Амурская область на конкурсе представлена 17 муниципальными образованиями: Благовещенск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Циолковский, Прогресс, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Октябрьский, Селемджинский, Сковородинский, Тамбовский и Тындинский районы, Ромненский муниципальный округ.

Открытие конкурса запланировано на 1 мая в Амурской областной филармонии. 2 мая в рамках конкурса пройдут мастер-классы и практические занятия.

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#жизнь #конкурсы #культура

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