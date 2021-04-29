Займутся водоотведением

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С жителями села Верхнеблаговещенское встретился мэр города. Как оказалось, больше всего амурчан интересует вопрос водоотведения.

В последние годы ситуация с подтоплением садовых участков и частных подворий значительно ухудшилась. В 2019-2020 годах воду с затопленных территорий постоянно откачивали, но проблема до сих пор остается нерешённой.

Хаотичная застройка, частичная засыпка озёр и другие земляные работы, которые проводятся в селе много лет, полностью изменили естественный рельеф территории, нарушив природный водосток. И теперь талые и паводковые воды регулярно затапливают участки.

Если сдерживать воду в одном районе села, затапливается другая. Стало понятно, что точечными действиями эту проблему не решить: необходимо проводить топосъёмку, готовить проектную документацию. Чтобы проложить новые водоотводные магистрали, придётся изымать земельные участки у собственников, сообщает администрация Благовещенска.

Этим летом начнётся ремонт центральной улицы села. На улице Ленина обустроят асфальтобетонное покрытие, оборудуют пешеходные дорожки. Сами жители села предложили создать в Верхнеблаговещенском зону отдыха, где смогут отдыхать и дети, и взрослые.

Кроме этого, на встрече подняли вопросы маршрутных автобусов, освещения, установки дорожных знаков, ущерба улично-дорожной сети из-за проезда большегрузной техники.

— Прошла очень полезная, плодотворная встреча. Важно общаться с жителями, на подобных встречах поднимается много вопросов, в том числе тех насущных, о которых не всегда напишешь, и именно в прямом общении рождается истина. Были обозначены конкретные проблемы. Думаю, что совместными усилиями они будут постепенно решаться. Например, жители дали очень интересную идею по созданию зоны отдыха, и у нас сейчас большое внимание уделяется этой теме в целом в Благовещенске. Поэтому мы постараемся уже отдельно выехать на то место, где предлагается оборудовать сквер, и совместно с администрацией города будем в дальнейшем решать этот вопрос, – рассказала Надежда Багрова, депутат Законодательного собрания Амурской области.

Олег Имамеев пригласил горожан проехать по «болевым точкам» села. Мэр с жителями побывали у озера Монументского, на улицах Амурской, Карьерной.

— Какие-то вопросы постараемся проработать и решить уже в ближайшее время, другие, конечно, очень сложные, но работа по этим направлениям обязательно будет вестись. Это касается в первую очередь водоотведения. Опыт местных жителей, их видение в этом вопросе обязательно используем при дальнейшей проработке вопроса, – подвёл итоги встречи мэр Благовещенска Олег Имамеев.