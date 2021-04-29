Вспомнить всех

Здесь рассказали о судьбе каждого героя и передали дух времени, в которое они жили. Купцы конца XIX – начала XX веков жертвовали огромные средства на развитие Благовещенска. Глубоко трогают истории самоотверженных врачей, учителей и учёных, которые посвятили всю жизнь любимому делу.

По проекту «Почётные жители Благовещенска» также проводятся выставки с историческими документами, фотографиями и наградами почётных горожан.

В Библиотеке искусств работает выставка памяти Юрия Ляшко. А в «чеховке» можно познакомиться с биографией Андрея Клосса, Василия Хаева и Павла Мордина. Сотрудники библиотеки Бориса Машука сняли короткометражку о враче и поэте Олеге Маслове и организовали выставку о Нине Релиной.

В детской библиотеке имени Комарова открыли выставку о Семёне Шадрине «Широкой души человек». В библиотеке села Плодопитомник знакомят с Аркадием Валуевым, Аркадием Беневским и Александром Огородниковым. Уже сегодня, 29 апреля, в библиотеке «Центральная» откроется ещё одна выставка – памяти Владимира Доровских.

Напомним, что до пятницы, 30 апреля, благовещенцы могут проголосовать за наиболее достойных кандидатов на звание почётного жителя города.