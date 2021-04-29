Зацепиться корнями

Уже в субботу, 1 мая, состоится торжественное открытие комплекса «Албазинский острог» в парке «Патриот» под Благовещенском. На мероприятие прилетел руководитель Албазинской экспедиции, учёный секретарь Фонда «Петропавловск», археолог Андрей Черкасов. Накануне учёный заглянул в редакцию ИА «Амур.инфо».

— Я был на стройке в прошлом году и видел только первые башни. Мне очень интересно увидеть, что получилось. Для меня материальное воплощение наших исследований – большая радость. То чувство, когда от идеи ты приходишь к тому, что можно увидеть, посмотреть, к чему можно прикоснуться. Я помню старт Албазинской экспедиции, тогда весь этот процесс мало кому был интересен. Нам удалось создать вокруг этого события общественный резонанс, который дал плоды. Без преувеличения скажу, что появление копии Албазинского острога во многом заслуга губернатора Амурской области Василия Орлова, который и был инициатором её воссоздания. В 2013 году, ещё не будучи главой региона, он представлял этот проект в Москве, но тогда не нашлось финансирования. Сегодня всё, слава богу, изменилось, – рассказал Андрей.



Учёный заметил, что если с технологической точки зрения построенная копия далека от оригинала, то с внешней почти идентична ему.



— С точки зрения облика острога, всё сделано максимально достоверно. Для этого мы с проектировщиками внимательно изучили все имеющиеся документы и исторические свидетельства. Внешне реализованный проект – наиболее полноценная копия Албазинского острога, – продолжил Андрей Черкасов.



По мнению археолога, комплекс Албазинский острог может стать настоящей культурно-исторической точкой притяжения в Амурской области.



— Это уникальный проект, который при должном развитии инфраструктуры может привлечь людей со всего мира. Хотелось бы, чтобы доступ к нему был открыт для всех желающих. А ещё важно сопряжение этого проекта с реконструкторским движением. В регионе есть люди, занимающиеся исторической реконструкцией 17-го века. Важно, что они состоят во всероссийской общественной организации «Росрекон», что существенно расширяет спектр возможностей. Реконструкция тех или иных событий, связанных с этим периодом истории на фоне копии острога, сформирует целостную картину событий тех лет, позволит жителям региона вернуться к корням. Тому, за что должен держаться дух, что должна хранить память. К сожалению, насколько мне известно, на фестивале, который пройдёт в субботу, представят реконструкцию эпохи раннего Средневековья. Этот период не имеет никакого отношения к Албазину.

К слову

Андрей Черкасов рассказал, что раскопки в Албазине возобновятся.

Полное интервью с Андреем Черкасовым вы сможете прочесть на Амур.инфо в ближайшие дни.