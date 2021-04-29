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Дождь и снег: погода на завтра

Прогноз погоды в Амурской области на 30 апреля

Дождь и снег: погода на завтра
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в пятницу, 30 апреля, в Приамурье по северу облачно с прояснениями, по югу переменно, в отдельных районах небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег, днём преимущественно дождь. На северо-западе умеренные осадки, ночью с гололёдными явлениями. Ветер восточный, северо-восточный, 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днём с порывами 8-13 метров в секунду.

Температура ночью 0°С...+5°С, по северу при прояснении -4°С...-9°С, днём по северу +10°С...+15°С, при облачности и в дожде +4°С...+9°С, по югу +14°С...+19°С.

В Белогорске завтра днём пасмурно, без осадков. Ночью температура до +2°С, днём +13°С...+15°С. Ветер северо-восточный, слабый.

В Свободном и Зее ясно, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -1°С, днём покажет +8°С...+10°С. Ветер северный, 4-11 метров в секунду.

В Завитинске, Райчихинске и Архаре пасмурно, дождь. Температура ночью до +2°С, днём +11°С...+13°С. Ветер северо-восточный, 3-9 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, вечером пасмурно, без осадков. Ночью столбик термометра покажет -1°С, днём +6°С…+14°С. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Сковородине днём ясно, после обеда облачно, без осадков. Температура ночью -1°С, днём +6°С…+13°С. Ветер восточный, северо-восточный, 2-7метров в секунду.

В Тынде пасмурно, утром снег, днём без осадков. Ночью температура воздуха понизится до -2°С, днём воздух прогреется до +7°С. Ветер переменный, 1-5 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без существенных осадков, в первой половине дня небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, днём северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура ночью +3°С...+5°С, днём +15°С...+17°С.

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#погода

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