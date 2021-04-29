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29апреля
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сегодня, 16:00 4

Перспективный регион

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказал о потенциале Амурской области

Перспективный регион
Фото: Амур.инфо

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в своём интервью газете «Коммерсантъ» подчеркнул достижения Приамурья в сфере развития государственно-частного партнерства. Минэкономразвития Амурской области привело основные тезисы из его высказываний.

Так, Алексей Чекунков сказал о том, что Приамурье в последнее время активно развивает сферу государственно-частного партнерства. На сегодняшний день здесь действует 16 проектов, стоимость которых превышает 26 миллиардов рублей.

В столице региона – Благовещенске – уже работает современный офтальмологический центр, а кроме того, уже подписано соглашение по реконструкции Благовещенского аэропорта и модернизации системы уличного освещения города.

Власти Приамурья объявили конкурс на создание физкультурно-оздоровительного центра, и ведутся переговоры по строительству детской поликлиники в Благовещенске и путепровода в Новобурейском.

С привлечением частных инвестиций в городе Свободный планируется построить мусороперерабатывающий завод с полигоном ТКО, поликлинику на 1 300 мест и модернизировать коммунальные сети.

— Мы в несколько раз ускоряем темпы строительства инфраструктуры за счет того, что капитализируем будущий денежный поток государства. Мы рассчитываем, что механизм Дальневосточной концессии позволит создать инфраструктуры примерно на 500 миллиардов рублей, не задействовав для этого дополнительных бюджетных средств, – сказал в интервью Алексей Чекунков.

Правительство Амурской области заявляет о своей готовности подключиться к инициативе улучшения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) с помощью Дальневосточной концессии.

Глава Минвостокразвития рассказал и о том, что Приамурье стало одним из первых субъектов, вошедших в каталог регионов на платформе ГЧП-советник. Теперь потенциальные инвесторы смогут больше узнавать об Амурской области и о реализуемых здесь проектах. На странице Приамурья подробно указаны действующие меры поддержки инвесторов и инвестиционные потребности региона в разных отраслях.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    На словах красиво и перспективно.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Тоже самое говорил Бодрячок..И брал все под контроль.Когда нибудь неблагодарные потомки будут смеяться над этими бестолковыми говорунами-мошенниками. Словесными эквилибристами.. Или проклинать этих бездельников которые "проболтали" Дальний Восток.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    как быстро меняются министры-фамилии не успеваешь запоминать-ну а что обещают , так это просто фантастика

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Воу! Комменты к новости про Бодрячка открыты!

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