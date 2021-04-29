Перспективный регион

Фото: Амур.инфо

Так, Алексей Чекунков сказал о том, что Приамурье в последнее время активно развивает сферу государственно-частного партнерства. На сегодняшний день здесь действует 16 проектов, стоимость которых превышает 26 миллиардов рублей.

В столице региона – Благовещенске – уже работает современный офтальмологический центр, а кроме того, уже подписано соглашение по реконструкции Благовещенского аэропорта и модернизации системы уличного освещения города.

Власти Приамурья объявили конкурс на создание физкультурно-оздоровительного центра, и ведутся переговоры по строительству детской поликлиники в Благовещенске и путепровода в Новобурейском.

С привлечением частных инвестиций в городе Свободный планируется построить мусороперерабатывающий завод с полигоном ТКО, поликлинику на 1 300 мест и модернизировать коммунальные сети.

— Мы в несколько раз ускоряем темпы строительства инфраструктуры за счет того, что капитализируем будущий денежный поток государства. Мы рассчитываем, что механизм Дальневосточной концессии позволит создать инфраструктуры примерно на 500 миллиардов рублей, не задействовав для этого дополнительных бюджетных средств, – сказал в интервью Алексей Чекунков.

Правительство Амурской области заявляет о своей готовности подключиться к инициативе улучшения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) с помощью Дальневосточной концессии.

Глава Минвостокразвития рассказал и о том, что Приамурье стало одним из первых субъектов, вошедших в каталог регионов на платформе ГЧП-советник. Теперь потенциальные инвесторы смогут больше узнавать об Амурской области и о реализуемых здесь проектах. На странице Приамурья подробно указаны действующие меры поддержки инвесторов и инвестиционные потребности региона в разных отраслях.