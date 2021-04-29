Телефонный сказочник

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В марте 2021 года пьяный житель Новобурейского позвонил в единую службу спасения и сообщил о готовящемся взрыве магазина. Наряд полиции немедленно выехал по адресу, но никакого взрывного устройства не нашли.

Позднее полицейские наведались к «телефонному террористу». Как выяснилось, звонок он сделал из хулиганских побуждений, мужчину задержали. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит Бурейский районный суд. За это преступление законом предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей, а в особых случаях – принудительные работы до трёх лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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Илья Ринейский