Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:27 0

Телефонный сказочник

Житель Амурской области сообщил в полицию о готовящемся взрыве

Телефонный сказочник
Фото: pixabay.com

В марте 2021 года пьяный житель Новобурейского позвонил в единую службу спасения и сообщил о готовящемся взрыве магазина. Наряд полиции немедленно выехал по адресу, но никакого взрывного устройства не нашли.

Позднее полицейские наведались к «телефонному террористу». Как выяснилось, звонок он сделал из хулиганских побуждений, мужчину задержали.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит Бурейский районный суд.

За это преступление законом предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей, а в особых случаях – принудительные работы до трёх лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 300

#криминал #происшествия #Райчихинск

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

Пришла вода – закрывай ворота
Происшествия 2

Коллекторы перестарались
В России и мире

Лера Кудрявцева объяснила, почему не пошла на похороны Александра Колтового
Происшествия

Антитеррор в ДВОКУ
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь