Что нужно для занятий йогой?

Кто может заниматься йогой? Какую пользу приносят занятия йогой? Какие есть ограничения по занятиям йогой? Обязательно заниматься с тренером или можно по видеоурокам? Что может случиться, если заниматься дома? Обо всём этом рассказала Екатерина Меркулова, тренер по йоге.

Есть ли в йоге сложная для тебя поза? Какое время суток идеально для занятий йогой? Какие позы идеальны перед сном? Как часто нужно заниматься йогой? Лучше заниматься в зале или на природе? Как правильно одеваться для занятий йогой? Смотрите в нашем интервью.

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#Видео: 10 вопросов

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