В столице Приамурья пройдёт VI Международный общественный писательский форум «Столичные издания XXI века. 165 лет открытий Благовещенска». С 12 по 18 мая амурчан порадуют около 30 событий: «Ночь музеев», выставки, встречи с московскими коллегами и амурскими авторами, а также презентации проектов.

Со среды, 12 мая, в библиотеках города и школьных библиотеках откроются выставки, посвящённые 165-летию Благовещенска. А в библиотеках имени Б. Машука, «Центральная», МБ искусств и ММБ имени А. П. Чехова проведут творческие встречи с амурскими писателями.

В субботу, 15 мая, в модельной библиотеке искусств библиотечным работникам расскажут, что такое рисованные истории, комиксы и манга. Занятие проведёт руководитель Центра комиксов и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодёжи Александр Кунин.

Кроме того, в библиотеке Чехова гендиректор библиотек Юго-Востока Москвы Сергей Чуев проведёт занятие на тему: «Российские библиотеки в контексте новой молодёжной политики». А в «Центральной» руководитель «Народного музея» Елена Пастухова представит проект «Город – улица – квартал».

Вечером начнётся «Ночь музеев: научный экспресс». Гости из Москвы и молодые учёные увидят музеи амурских вузов, медицинского колледжа и Ботанического сада, сообщает пресс-служба муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска.

В воскресенье, 16 мая, состоится встреча читателей с Сергеем Чуевым, который представит свою книгу. Кроме того, горожане познакомятся с региональным этапом всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах».

В понедельник, 17 мая, на форуме дадут старт конкурсу интернет-публикаций, посвящённых 165-летию Благовещенска. Конкурс проводится в рамках муниципального гранта «Самый-самый дружный Благовещенск».

Во вторник, 18 мая, в фойе Центра эстетического воспитания детей имени В. Белоглазова откроется выставка «Детское краеведческое чтение». Здесь представят книги амурских авторов для детей с заочным участием сотрудников библиотеки города Хэйхэ. В этот же день впервые в Благовещенске пройдёт объединённая конференция, посвящённая Году науки и технологий. На ней представят проект «Почётные граждане города Благовещенска» и программу персонифицированного образования. Также на конференции о своих работах расскажут молодые учёные.

Напомним, что до 30 апреля благовещенцы могут проголосовать за наиболее достойных кандидатов в списке почётных жителей города. О почётных гражданах уже написали множество интересных историй. Кроме того, в этом году каждая из 12 библиотек города оформит как реальные, так и виртуальные выставки книг, фотографий и документов почётных граждан. Пройдут экскурсии и мероприятия с почётным гражданином или его близкими.