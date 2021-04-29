Проблемы узнал, с решением помог

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В среду, 28 апреля, губернатор Приамурья Василий Орлов посетил Шимановский район. Во время рабочей поездки глава региона провёл встречи как с местными властями, так и с простыми жителями района.

Так, Александр Закоморенко, ветеран боевых действий в районе острова Даманского, рассказал Василию Александровичу о проблемах с транспортом в местном ФАПе села Ушаково. Машина, которая сейчас есть, уже морально устарела и часто ломается. Как итог – не всегда люди, которым требуется помощь оперативно могут попасть в районную больницу. Светлана Леонтьева, министр здравоохранения Амурской области, сообщила, что в 2021 году для Шимановской больницы за счет регионального бюджета приобретут два санитарных автомобиля и один из них для ФАПа села Ушаково. Новая машина поступит в поселение в ноябре 2021 года.

Кроме того, Александр Закоморенко посетовал на низкую скорость интернета в селе. Александр Курдюков, министр цифрового развития и связи региона, сказал о том, что один из сотовых операторов в ближайшее время модернизирует оборудование и в 2022 году в селе Ушаково будет доступна 4G-связь.

Жительница села Новогеоргиевка рассказала о проблемах с кадрами в Шимановской больнице и сложностях с междугородними автобусами, на которых люди едут в эту больницу. Люди добираются в медицинское учреждение на автобусе, сталкиваются там с очередями, и из-за этого зачастую одного дня недостаточно, чтобы пройти всех необходимых специалистов. Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о том, что работа по укомплектованию учреждения кадрами уже ведется – найдены УЗИ-специалист и рентгенолог.

Василий Орлов поручил создать систему, по которым приём врачей будет синхронизирован с автобусными рейсами. Это позволит сократить очереди и сделать посещение больницы комфортнее. К работе будут подключены фельдшеры на местах, которые помогут жителям с записью на прием через электронную регистратуру.

Ксения Маюра из села Мухино рассказала о проблемах дома № 9 на улице Кооперативной. Дело в том, что вода в трубах не может применяться даже в бытовых целях (ржавая и пахнет железом), а кроме того, в квартирах зимой очень холодно.

— Это абсолютно ненормально, когда люди оплачивают воду ненадлежащего качества, которая не может быть использована, и отдельно приобретают воду для питья. С проблемой обязательно нужно разобраться. Я поручаю в срок до 1 июня провести обследование существующей схемы обезжелезивания воды, о результатах доложить и представить план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормами. Также принять оперативные меры по проведению конкурса по выбору управляющей компании. До 15 сентября провести мероприятия по подготовке указанного жилого дома к отопительному периоду 2021-2022 годов, – сказал Василий Орлов и дал соответствующие поручения министерству ЖКХ региона и другим ответственным ведомствам.

Также во время поездки в Шимановский район Василий Орлов встретился с местными властями. Сергей Алипченко, глава Шимановского района, рассказал, что в 2020 году в бюджет района поступило 96,5 миллиона рублей налоговых и неналоговых отчислений. А это на 11,2 % больше, чем годом ранее. Он отметил, что таких показателей удалось достичь, в том числе, и за счёт развития сельского хозяйства. Но есть и проблемные моменты: ремонт региональной дороги «Подъезд к Мухино», Шимановск – Мухино, ограничения на движение большегрузов и другое. Все имеющиеся вопросы будут проработаны профильными министерствами.

Кроме того, во время посещения школы в Новогеоргиевке Василию Орлову сообщили о проблемах с приобретением формы для школьных спортивных команд. Министру образования и науки поручили просчитать потребность формы для школ области и обеспечить школьные команды для выступления на соревнованиях.

Там же, в Новогеоргиевке, Василий Орлов поздравил работников сельсоветов с Днем местного самоуправления и наградил отличившихся сотрудников благодарственными письмами.

— Хочу отдельно попросить вас подойти ответственно к вопросу вакцинации от нового коронавируса. Мы уже вакцинировали около 70 тысяч амурчан, но необходимо, чтобы процедуру прошли порядка 360 тысяч. Тогда мы с успехом сможем противостоять этой угрозе. Обращаюсь к вам, потому что вы работаете на земле, непосредственно общаетесь с жителями изо дня в день, доносите до них всю важную информацию, – сказал Василий Орлов.