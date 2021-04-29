Стас Пьеха признался, что две недели жил в туалете, употреблял наркотики и смотрел порно
Певец рассказал о борьбе с наркотической зависимостью
Стас Пьеха открыто говорит о наркозависимости и о том, что смог поставить точку в этой истории. В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» певец рассказал о самых трудных моментах того периода, пишет «СтарХит».
Стас Пьеха уже несколько лет является владельцем наркологической клиники, которая помогает людям побороть пагубную зависимость. Открыть такой бизнес артист решил после собственного печального опыта.
40-летний артист признаётся, что у него не раз случались срывы. В какой-то момент Пьеха даже перестал контролировать происходящее.
Стас рассказал, что пик употребления случился у него шесть с половиной лет назад. Тогда он две недели прожил в туалете, выходя только ночью. С собой он взял только ноутбук и наркотики — всё, что на тот момент ему было необходимо.
По словам певца, тогда он закрылся даже от жены. Всё это время он виртуально общался и смотрел порнографию.
Как говорит Пьеха, желание вернуться к наркотикам появлялось у него даже в самые светлые периоды его жизни. Стас отмечает, что эта зависимость хуже, чем СПИД. СПИД можно вылечить таблетками, а пагубная зависимость так не лечится. В любой момент она может накрыть снова.
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