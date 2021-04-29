Стас Пьеха признался, что две недели жил в туалете, употреблял наркотики и смотрел порно

Стас Пьеха уже несколько лет является владельцем наркологической клиники, которая помогает людям побороть пагубную зависимость. Открыть такой бизнес артист решил после собственного печального опыта.

40-летний артист признаётся, что у него не раз случались срывы. В какой-то момент Пьеха даже перестал контролировать происходящее.

Стас рассказал, что пик употребления случился у него шесть с половиной лет назад. Тогда он две недели прожил в туалете, выходя только ночью. С собой он взял только ноутбук и наркотики — всё, что на тот момент ему было необходимо.

По словам певца, тогда он закрылся даже от жены. Всё это время он виртуально общался и смотрел порнографию.

Как говорит Пьеха, желание вернуться к наркотикам появлялось у него даже в самые светлые периоды его жизни. Стас отмечает, что эта зависимость хуже, чем СПИД. СПИД можно вылечить таблетками, а пагубная зависимость так не лечится. В любой момент она может накрыть снова.