Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 0

В объезд

В Благовещенске ограничат движение транспорта по улице Ленина

В объезд
Фото: admblag.ru

В Благовещенске 3 и 7 мая пройдут репетиции парада, а 9 мая – праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Движение транспорта по улице Ленина ограничат, а несколько автобусов временно изменят свой маршрут, сообщили в администрации города.

3 и 7 мая с 05:30 до 08:30 движение перекроют от улицы Пионерской до Шимановского. На участке пройдёт репетиция парадных расчётов Благовещенского гарнизона.

Как изменятся маршруты:

  • Маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 8, 26,106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

9 мая улица Ленина от Богдана Хмельницкого до Кузнечной будет закрыта для движения с 08:00 до 15:00. В это время там пройдут мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как будут ездить автобусы в праздничный день:

  • Маршрут № 12: Шевченко – Зейская и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 11, К: Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 8, 26,106: 50-летия Октября – Зейская – Б. Хмельницкого – Ленина и далее по маршруту.

В связи с эпидемиологической обстановкой горожан просят оставаться дома и посмотреть парад в режиме онлайн.

Просмотров всего: 1002

#День Победы #дороги

распечатать


Общество 6

Остановка запрещена
Общество 1

Открытки ветеранам
Общество 1

Займутся водоотведением
Общество 8

Нарушитель не проедет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь