В Благовещенске 3 и 7 мая пройдут репетиции парада, а 9 мая – праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Движение транспорта по улице Ленина ограничат, а несколько автобусов временно изменят свой маршрут, сообщили в администрации города.

3 и 7 мая с 05:30 до 08:30 движение перекроют от улицы Пионерской до Шимановского. На участке пройдёт репетиция парадных расчётов Благовещенского гарнизона.

Как изменятся маршруты:

Маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;

Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту; Маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту; Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту; Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту; Маршруты №№ 8, 26,106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

9 мая улица Ленина от Богдана Хмельницкого до Кузнечной будет закрыта для движения с 08:00 до 15:00. В это время там пройдут мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как будут ездить автобусы в праздничный день:

Маршрут № 12: Шевченко – Зейская и далее по маршруту;

Шевченко – Зейская и далее по маршруту; Маршруты №№ 11, К: Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту;

Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту; Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

Ленина – Б. Хмельницкого – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту; Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту;

50-летия Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина и далее по маршруту; Маршруты №№ 8, 26,106: 50-летия Октября – Зейская – Б. Хмельницкого – Ленина и далее по маршруту.

В связи с эпидемиологической обстановкой горожан просят оставаться дома и посмотреть парад в режиме онлайн.