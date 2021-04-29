Жених Анастасии Макеевой требовал от бывшей жены половину гонораров за её участие в телешоу
Светлана Малькова стала гостьей программы «Пусть говорят»
Многодетный жених актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков только недавно официально развёлся с женой. Светлана Малькова в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что ещё до развода бывший супруг требовал от неё половину гонораров за её участие в шоу, сообщает «Пятый канал».
Светлана приехала из Словении в Москву, чтобы рассказать историю предательства со стороны любимого человека и отца её четверых детей. В программе «Пусть говорят» женщина заявила, что после её участия в первом ток-шоу Роман потребовал от неё половину гонорара, так как официально они ещё состояли в браке.
При этом после развода бывшие супруги до сих пор не решили вопрос с алиментами.
Недавно стало известно, что старший сын Романа и Светланы решил переехать к отцу и его новой возлюбленной в Москву.
Как пишет «Комсомольская правда», сейчас Анастасия и Роман планируют свадьбу. Макеева приняла его старшего сына Андрея, но мечтает и об их общем ребёнке.
Сам Мальков утверждает, что регулярно перечисляет деньги бывшей жене и детям. По его словам, он не собирается отказываться от содержания наследников.
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