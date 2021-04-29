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29апреля
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Антитеррор в ДВОКУ

В Дальневосточном военном училище прошла межведомственная антитеррористическая тренировка (видео)

Антитеррор в ДВОКУ

В Благовещенске в районе военного училища была слышна стрельба. Начались учения по противодействию терроризму для проверки готовности дежурных служб. В них принимали участие профильные подразделения ДВОКУ, а также СОБР Росгвардии.

В соответствии со сценарием учений условные «террористы» в течение некоторого времени изучали слабые места в системе охраны училища, после чего захватили одну из казарм и несколько курсантов в заложники.

Группа антитеррора училища заблокировала «террористов» в казарме, не допуская их распространения по территории. Прибывшие спецподразделения Росгвардии под прикрытием бронеавтомобилей подошли вплотную к зданию и взяли его штурмом, войдя через двери и окна, в том числе используя приставные лестницы. Как обычно, никто из «заложников» не пострадал, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #криминал

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