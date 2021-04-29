Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:45 1

Наш ход

Амурская область примет участие во всемирном фестивале по го

Наш ход
Фото: учукитайский.рф

Благовещенцы станут участниками челленджа «100 ходов до Всемирного фестиваля Го Genius Extreme». Амурские школьники продолжат комбинацию Казани, рассказали в министерстве спорта области.

Челлендж запустили в январе этого года министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и председатель Наблюдательного совета Российской федерации го Виталий Несис. Принять участие в челлендже и поддержать 41 чемпионат мира по го и всемирный фестиваль го Genius Extremе может любой регион страны. Участники будут делать от одного до нескольких шагов, чтобы в итоге получилась настоящая партия. Всемирный фестиваль го стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, он пройдёт во Владивостоке в дни проведения чемпионата мира.

В Благовещенске разыгрывать комбинацию будут школьники. Историческое событие произойдёт 5 мая по адресу: улица Амурская, 180. Кроме челленджа пройдёт флешмоб – участники составят название города из камней для игры в го. Свой ход уже сделали в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Белгороде, Якутске, Воронеже, Магадане, Казани и Калининграде.

— Мы рады тому, что имеем возможность быть причастными к столь значимому событию. Го на территории Амурской области только начинает развиваться. Буквально недавно мы получили новый инвентарь – доски и камни для игры. Надеемся, что сможем привлечь детей в этот вид спорта, которые тоже в дальнейшем получат возможность принимать участие в событиях мирового масштаба, -– рассказывает руководитель федерации го Амурской области Роман Белов.

Просмотров всего: 254

#спорт

распечатать


Спорт

Быстрее, сильнее, выше!
Общество 1

Свободный спорт
Общество 4

Отцы, на старт!
В России и мире 2

Актёр Александр Паль задержан в Москве по обвинению в избиении хоккеиста

Комментарии
Показать все (1)
  • Allenga

    Allenga
    6 часов назад

    А есть у нас место где занимаются Го? замечательная игра, с удовольствием бы приобщилась и детей привлекла.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь