Благовещенцы станут участниками челленджа «100 ходов до Всемирного фестиваля Го Genius Extreme». Амурские школьники продолжат комбинацию Казани, рассказали в министерстве спорта области.

Челлендж запустили в январе этого года министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и председатель Наблюдательного совета Российской федерации го Виталий Несис. Принять участие в челлендже и поддержать 41 чемпионат мира по го и всемирный фестиваль го Genius Extremе может любой регион страны. Участники будут делать от одного до нескольких шагов, чтобы в итоге получилась настоящая партия. Всемирный фестиваль го стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, он пройдёт во Владивостоке в дни проведения чемпионата мира.

В Благовещенске разыгрывать комбинацию будут школьники. Историческое событие произойдёт 5 мая по адресу: улица Амурская, 180. Кроме челленджа пройдёт флешмоб – участники составят название города из камней для игры в го. Свой ход уже сделали в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Белгороде, Якутске, Воронеже, Магадане, Казани и Калининграде.

— Мы рады тому, что имеем возможность быть причастными к столь значимому событию. Го на территории Амурской области только начинает развиваться. Буквально недавно мы получили новый инвентарь – доски и камни для игры. Надеемся, что сможем привлечь детей в этот вид спорта, которые тоже в дальнейшем получат возможность принимать участие в событиях мирового масштаба, -– рассказывает руководитель федерации го Амурской области Роман Белов.