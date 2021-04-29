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29апреля
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сегодня, 13:15 7

Воспользовалась ситуацией

В Райчихинске врач переводила себе деньги пациентов, а на одного из них оформила кредит

Воспользовалась ситуацией

33-летняя врач из города Райчихинска, работая с пациентами, перенесшими инсульт, пользовалась их беспомощностью в корыстных целях.

Органы следствия установили, что в октябре 2019 года врач Райчихинской городской больницы, имея доступ к истории болезни, воспользовалась данными своей пациентки и оформила на неё кредит, при этом привязав свою банковскую карту для получения денег. Погашение кредита не входило в планы злоумышленницы.

Примерно в это же время женщина успела несколько раз перевести себе деньги с банковских счётов других пациентов. Пользуясь их болезненным состоянием, врач получала в своё распоряжение мобильные телефоны больных.

Райчихинский городской суд признал женщину виновной по статьям «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений» и «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в отношении электронных денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком в два года четыре месяца с испытательным сроком в два года. Как уточняет пресс-служба Амурской областной прокуратуры, при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – полное признание вины и наличие троих детей.

Ранее мы рассказывали о предприимчивой сотруднице банка из Ивановского района, которая получала за пенсионеров проценты по их вкладам.

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#криминал #Райчихинск

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Комментарии
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  • Швейк

    Швейк
    6 часов назад

    Глупеют врачи

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    6 часов назад

    Да это уже не глупость...такими не место в медицине

  • Дан

    Дан
    6 часов назад

    в виде у=С=ловного лишения свободы

    исправте ошыпку в слове

  • Jonson_28rus

    Jonson_28rus
    6 часов назад

    Она просто была не в курсе - что эшелонами красть, гораздо безопаснее, чем такой мелочью. Поколение ЕГЭ, она же жертвой и является.

  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    Что такое 2 года условно, а где штраф хотя бы 50 тыс.? И запрет работать по "специальности", пусть санитаркой поработает.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    "Швейк 3 часа назад

    Глупеют врачи"

    - многие рождаются глупыми и умирают глупыми. Зависит не от специальности, а от папы с мамой, которые передали гены глупости своему дитяти.

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Десятку ей дать, чтобы так больше не поступала с людьми. Вот и верь этим горе-врачам! Дипломы покупают, лекции пропускают, ходят по ночным клубам - это же не учёба, а занимание места. Хороших врачей единицы!!!

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