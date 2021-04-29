Воспользовалась ситуацией

33-летняя врач из города Райчихинска, работая с пациентами, перенесшими инсульт, пользовалась их беспомощностью в корыстных целях.

Органы следствия установили, что в октябре 2019 года врач Райчихинской городской больницы, имея доступ к истории болезни, воспользовалась данными своей пациентки и оформила на неё кредит, при этом привязав свою банковскую карту для получения денег. Погашение кредита не входило в планы злоумышленницы.

Примерно в это же время женщина успела несколько раз перевести себе деньги с банковских счётов других пациентов. Пользуясь их болезненным состоянием, врач получала в своё распоряжение мобильные телефоны больных.

Райчихинский городской суд признал женщину виновной по статьям «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений» и «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в отношении электронных денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком в два года четыре месяца с испытательным сроком в два года. Как уточняет пресс-служба Амурской областной прокуратуры, при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – полное признание вины и наличие троих детей.

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