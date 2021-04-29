Готовимся к Пасхе

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В это воскресенье, 2 мая, православные празднуют праздник Светлой Пасхи. Традиционные атрибуты праздника – это сладости (куличи или творожная пасха) и крашеные яйца. О том, в какую сумму обойдутся основные продукты для этого праздника, – в материале Амур.инфо.

Итак, по данным Амурстата, за март яйца стали дороже почти на 15 %. В апреле рост цен продолжился и достиг среднего значения за десяток в 102 рубля. Отметим, что если брать яйца в пластиковой коробке с крышкой, то их цена может быть более 110 рублей, а если в картонной подложке, то можно найти десяток отборных яиц за 94 рубля.

По традиции празднование Пасхи происходит с крашеными яйцами. И тут каждый сам выбирает, как это сделать. Так, можно купить готовый набор со всем необходимым или взять отдельно краску и наклейки, а можно воспользоваться «бабушкиным» методом и покрасить яйца луковой шелухой или свёклой. Разберём каждый из способов отдельно.

Готовые наборы, как правило, включают в себя 4-6 цветов красок, подставки для яиц, наклейки или другие декоративные элементы и подробную инструкцию о том, как этим пользоваться. Такие наборы предоставлены в широком ассортименте в большинстве продуктовых магазинов. В среднем наборчик обойдётся в 55-70 рублей в зависимости от наполнения. Если поискать, то встречаются варианты и за 43 рубля. Но если покупать готовый набор неинтересно, то можно собрать его самостоятельно. Комплект из четырёх цветов стоит около 11 рублей, при этом можно найти пакетики с краской одного цвета на выбор по 4 рубля за штуку. Украсить яйца можно наклейками, цена на которые в среднем составляет 30 рублей. Хотя встречаются простые украшения за 15-20 рублей, например, термонаклейки, которые плотно облегают яйца при помещении в кипяток.

Но не нужно забывать о традиционных методах окраски яиц. Самый привычный для всех вариант – это варка яиц в луковой шелухе. После того как вы сходили на шашлыки, должна была остаться луковая шелуха (а лук в среднем стоил 42 рубля). Если её нет, то можно просто набрать шелуху в лотке в магазине и, взвесив, купить по цене лука. Но и тут маркетологи не дремлют! Корреспондент Амур.инфо обнаружил набор для окраски яиц за 86 рублей, который состоял из коробочки, луковой шелухи, двух пищевых красителей и подставок для шести яиц.

Помимо луковой шелухи, для окраски яиц применяется свекла, килограмм которой обойдётся в среднем в 53 рубля. Чтобы окрасить яйца в розовый или бордовый цвет, достаточно натереть свёклу на тёрке, получившуюся массу добавить в кастрюлю с водой, туда же влить немного уксуса. Варить 15 минут, после чего в кастрюльку нужно поместить яйца, сварить их там и оставить минут на 30 (тогда будет розовый цвет) или на всю ночь (тогда будет бордовый цвет).

Готовые куличи уже появились на полках магазинов. Стоимость 500-граммового классического кулича составляет около 80 рублей. Но цена может варьироваться. Так, кулич той же массы, но с дополнительными декоративными украшениями, может стоить уже и 150, и 200 рублей. Отметим, что многие хозяйки готовят его самостоятельно: нужно три основных продукта – яйца, мука и изюм. Красный изюм за 200-граммовую пачку обойдётся в 55 рублей, а мука за килограмм – в 38. Но многие предпочитают готовить творожную пасху. Для её приготовления потребуются творог, яйца, изюм и сметана. Пачка творога в 300 граммов обойдется в среднем в 94 рубля, а 200 граммов сметаны – в 72 рубля.

Кстати, небольшой полезный совет: чтобы яйца красиво блестели, их можно натереть тряпочкой, смоченной в небольшом количестве растительного масла.