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29апреля
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сегодня, 11:25 0

Спасли из пожара

Амурские пожарные вынесли из горящего дома пожилую женщину и помогли спастись семье с двумя детьми

Спасли из пожара
Фото: pixabay.com

Серьёзный пожар в Магдагачи разгорелся в 0.27 ночи 29 апреля. Горела квартира на третьем этаже жилой пятиэтажки в переулке Овражный.

К моменту прибытия на место дежурного караула пожарной части № 33, пламя полыхало из окна квартиры, подъезд был в дыму. В горящей квартире людей не оказалось.

Многие жильцы эвакуировались сами, но некоторым понадобилась помощь. Так, к машине скорой помощи пожарные на руках вынесли из огня женщину 1936 года рождения. Не смогли эвакуироваться и жители пятого этажа - женщина с двумя детьми оказались отрезаны от выхода и ждали помощи на балконе. Выбраться из горящего дома им помогли пожарные. Всего было эвакуировано 16 человек, в том числе и четверо детей.

Справиться с открытым горением пожарным удалось через семь минут после начала тушения, сообщает пресс-служба Амурского ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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