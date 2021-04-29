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29апреля
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сегодня, 11:10 0

Суд постановил вернуть дочери Алексея Баталова украденные квартиры отца

Договора, заключённые с Натальей Дрожжиной, признаны недействительными

Суд постановил вернуть дочери Алексея Баталова украденные квартиры отца
Фото: tvcenter.ru

Суд Москвы признал недействительными договора пожизненного содержания, заключённых дочерью актёра Алексея Баталова с артисткой Натальей Дрожжиной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Ранее вдова актёра Алексея Баталова Гитана Леонтенко, действующая от имени дочери Марии, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Она утверждала, что это произошло «под влиянием обмана», после чего у неё и тяжелобольной дочери отобрали всё, что им оставил в наследство знаменитый артист.

Благодаря этим документам Наталья Дрожжина смогла получить право собственности на недвижимость, которая принадлежит Марии Баталовой. Это квартира в Москве, нежилое помещение, а также треть доли в праве общей долевой собственности на ещё одну квартиру.

Теперь суд постановил вернуть всю недвижимость дочери артиста. Также прокуратура продолжает контролировать ход расследования уголовного дела о мошеннических действиях с недвижимостью семьи Баталова.

В мошенничестве с наследством народного артиста обвиняют Наталью Дрожжину и её супруга Михаила Цивина. По версии следствия, Дрожжина и Цивин присвоили крупную сумму денег, квартиры и долю в мастерской Алексея Баталова. Также исчезли личные архивы актёра.

Вдова и дочь артиста долгое время даже не подозревали, что у них ничего не осталось. Это стало известно только после того, как вдова Баталова попросила юристов проверить бумаги.

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#недвижимость #суды #шоу-бизнес

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