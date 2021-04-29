Суд постановил вернуть дочери Алексея Баталова украденные квартиры отца

Ранее вдова актёра Алексея Баталова Гитана Леонтенко, действующая от имени дочери Марии, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Она утверждала, что это произошло «под влиянием обмана», после чего у неё и тяжелобольной дочери отобрали всё, что им оставил в наследство знаменитый артист.

Благодаря этим документам Наталья Дрожжина смогла получить право собственности на недвижимость, которая принадлежит Марии Баталовой. Это квартира в Москве, нежилое помещение, а также треть доли в праве общей долевой собственности на ещё одну квартиру.

Теперь суд постановил вернуть всю недвижимость дочери артиста. Также прокуратура продолжает контролировать ход расследования уголовного дела о мошеннических действиях с недвижимостью семьи Баталова.

В мошенничестве с наследством народного артиста обвиняют Наталью Дрожжину и её супруга Михаила Цивина. По версии следствия, Дрожжина и Цивин присвоили крупную сумму денег, квартиры и долю в мастерской Алексея Баталова. Также исчезли личные архивы актёра.

Вдова и дочь артиста долгое время даже не подозревали, что у них ничего не осталось. Это стало известно только после того, как вдова Баталова попросила юристов проверить бумаги.