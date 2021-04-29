В среду, 28 апреля, в концертном зале Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова состоялась церемония закрытия городского конкурса «Студент года – 2021».

В этом году за почётное звание боролись 50 лучших представителей студенческой молодежи из 11 учебных заведений города. Итогом стало определение победителей в пяти номинациях:

«Интеллект года»: Варвара Соболь (АмГУ) и Денис Леонов (АГМА);

«Спортсмен года»: Дарья Богданова (БФЭК) и Екатерина Гладкая (БГПУ);

«Медиацентр года»: «БФЭК-МЕДИА» (БФЭК) и «ИНФОРГИ» (АГМА);

«Общественный деятель»: Ольга Плотникова (АПК) и Дарья Хлыбова (АГМА);

«Студенческий лидер»: Алина Острейко (Дальневосточный ГАУ) и Юлия Сухарева (АГМА).

Кроме того, в честь 165-летия Благовещенска городская администрация отметила специальным призом одного из претендентов на победу в номинации «Общественный деятель». Заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько наградила памятной статуэткой курсанта ДВОКУ Виктора Грузкова за активную гражданскую позицию и общественную деятельность по сохранению культурно-исторического наследия.

Специального приза от организаторов конкурса – городского отдела по делам молодежи – был удостоен студент Дальневосточного ГАУ Андрей Гилетий: именно он лидировал в ходе интернет-голосования. Ещё троих конкурсантов поощрил денежной премией депутат заксобрания Анатолий Фесенко.