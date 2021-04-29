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29апреля
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сегодня, 11:05 2

Пока, отопительный!

В Благовещенске завершается отопительный сезон

Пока, отопительный!
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья в пятницу, 30 апреля, завершится отопительный сезон. Теплоснабжение традиционно отключают при наступлении среднесуточных температур более +8 градусов. Однако в детских садах отопление отключат позже. Соответствующую заявку направит в теплоснабжающую организацию управление образования, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что с 11 мая на Благовещенской ТЭЦ начнут подготовку тепловых магистралей к следующему отопительному периоду. Сначала пройдут гидравлические испытания, а затем начнётся текущий ремонт. Подробнее о графике отключений горячей воды смотрите в нашем материале.

Кроме того, горячую воду отключат в связи с ремонтом котельных. График подготовки котельных к отопительному периоду 2021-2022 годов можно найти здесь.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    16 минут назад

    Так и знал,"отопительный" закрыли. О топипельный открыли. Всё топить будет, пока бардак не закончится

  • Максим 467

    Максим 467
    4 минуты назад

    Нормально, сиди дома стучи зубами 10 дней!

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