Пока, отопительный!

В столице Приамурья в пятницу, 30 апреля, завершится отопительный сезон. Теплоснабжение традиционно отключают при наступлении среднесуточных температур более +8 градусов. Однако в детских садах отопление отключат позже. Соответствующую заявку направит в теплоснабжающую организацию управление образования, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что с 11 мая на Благовещенской ТЭЦ начнут подготовку тепловых магистралей к следующему отопительному периоду. Сначала пройдут гидравлические испытания, а затем начнётся текущий ремонт. Подробнее о графике отключений горячей воды смотрите в нашем материале.

Кроме того, горячую воду отключат в связи с ремонтом котельных. График подготовки котельных к отопительному периоду 2021-2022 годов можно найти здесь.