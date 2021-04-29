Птичку жалко

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В охотуправлении Приамурья сообщают о том, что по всей области браконьеры начали охоту на уток. Незаконная охота велась на территории Магдагачинского, Благовещенского, Шимановского районов и в Муравьевском заказнике.

Так, два жителя села Тыгда добыли 11 уток, при том, что охотничий сезон на этих птиц на севере Амурской области пройдет в период с 1 по 10 мая.

— Местные охотоведы услышали в охотугодьях выстрелы, выехали на дежурство и задержали нарушителей. На мужчин составлены административные материалы, у них изъяли продукцию незаконной охоты и оружие, – пояснили в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

В ведомстве отметили, что похожие случаи фиксировались в Благовещенском и Шимановском районах. И это при том, что охота селезня в южных районах Приамурья под запретом.

Кроме того, был выявлен случай охоты в Муравьевском заказнике. Мужчина убил гуся-гуменника. По этому факту на браконьера завели уголовное дело за охоту на особо охраняемой территории.

Напомним, что вчера стало известно о необычной находке в Архаринском районе. Там, местный житель обнаружил в лесу труп «тигра», который оказался рысью, погибшей своей смертью.