Рождение аиста
Дальневосточные аисты, которые гнездятся в Амурской области около Тамбовки, уже встречают первое потомство
28 апреля у аистиной пары, которая гнездится недалеко от Тамбовки, появился первый птенец. Сегодня, 29 апреля, малышей стало уже двое.
Всего в гнезде пять яиц, с момента их откладки до рождения первого птенца прошло 34 дня.
«Новорожденных птенцов родители кормят мелкой рыбой, отрыгивая ее в гнездо», сообщил в Instagram специалист по дальневосточному аисту, биолог-охотовед Антон Сасин, который следит за жизнью птиц.
Наблюдать за жизнь семейной пары и их малышей можно в прямом эфире по ссылке.
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