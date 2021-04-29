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29апреля
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сегодня, 11:00 0

Рождение аиста

Дальневосточные аисты, которые гнездятся в Амурской области около Тамбовки, уже встречают первое потомство

Рождение аиста
Фото: @anton_160386

28 апреля у аистиной пары, которая гнездится недалеко от Тамбовки, появился первый птенец. Сегодня, 29 апреля, малышей стало уже двое.

Всего в гнезде пять яиц, с момента их откладки до рождения первого птенца прошло 34 дня.

«Новорожденных птенцов родители кормят мелкой рыбой, отрыгивая ее в гнездо», сообщил в Instagram специалист по дальневосточному аисту, биолог-охотовед Антон Сасин, который следит за жизнью птиц.

Наблюдать за жизнь семейной пары и их малышей можно в прямом эфире по ссылке.

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#животные #природа #экология

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