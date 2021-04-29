Праздничная помощь
С 2021 года амурские «дети войны» тоже будут получать выплату ко Дню Победы
В Амурской области с этого года «детей войны» приравняли к ветеранам. Это значит, что они также будут получать единовременную выплату ко Дню Победы. На эти цели в областном бюджете предусмотрели три миллиона рублей. Сейчас в Амурской области 28,5 тысяч «детей войны».
Сумма федеральной выплаты для ветеранов и инвалидов составляет 10 тысяч рублей. Право на её получение есть у 87 амурчан. А вот региональные выплаты участникам войны составляют три тысячи рублей. Остальные категории ветеранов, в том числе и «дети войны» получат по 1 тысяче рублей.
Тем, кто получает поддержку на банковские счета, средства уже зачислили. Остальным выплату доставят сотрудники почты в апреле – мае, сообщает пресс-служба правительства области.
Напомним, что средства перечисляют с 2019 года. Тогда вышел указ президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
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