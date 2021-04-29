Праздничная помощь

Сумма федеральной выплаты для ветеранов и инвалидов составляет 10 тысяч рублей. Право на её получение есть у 87 амурчан. А вот региональные выплаты участникам войны составляют три тысячи рублей. Остальные категории ветеранов, в том числе и «дети войны» получат по 1 тысяче рублей.

Тем, кто получает поддержку на банковские счета, средства уже зачислили. Остальным выплату доставят сотрудники почты в апреле – мае, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, что средства перечисляют с 2019 года. Тогда вышел указ президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».