Елену Проклову хотят лишить почётного звания из-за скандала о домогательствах

Всё началось после откровенного рассказа Прокловой о домогательствах, которым она подвергалась в 15 лет. В шоу «Секрет на миллион» артистка вспомнила, как стала жертвой сексуального насилия известного актёра. Его имя актриса называть не стала, но многие сделали вывод, что тем артистом мог быть Олег Табаков.

Вдова Табакова, актриса Марина Зудина прокомментировала заявление Прокловой на своей странице в Instagram. Она раскритиковала коллегу за откровения и назвала подобные высказывания дешёвым самопиаром.

Теперь многие поклонники Зудиной и покойного Табакова требуют лишить Проклову почётного звания. Они уверены, что актриса, порочащая имя своего коллеги, не может быть заслуженной артисткой.