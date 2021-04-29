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29апреля
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сегодня, 10:06 0

Елену Проклову хотят лишить почётного звания из-за скандала о домогательствах

Поклонники Табакова и Зудиной возмущены признанием актрисы

Елену Проклову хотят лишить почётного звания из-за скандала о домогательствах
Фото: syl.ru

Поклонники актрисы Марины Зудиной и покойного Олега Табакова требуют лишить Елену Проклову звания народной артистки. После её откровений о домогательствах известного актёра разразился громкий скандал, пишет «Экономика сегодня».

Всё началось после откровенного рассказа Прокловой о домогательствах, которым она подвергалась в 15 лет. В шоу «Секрет на миллион» артистка вспомнила, как стала жертвой сексуального насилия известного актёра. Его имя актриса называть не стала, но многие сделали вывод, что тем артистом мог быть Олег Табаков.

Вдова Табакова, актриса Марина Зудина прокомментировала заявление Прокловой на своей странице в Instagram. Она раскритиковала коллегу за откровения и назвала подобные высказывания дешёвым самопиаром.

Теперь многие поклонники Зудиной и покойного Табакова требуют лишить Проклову почётного звания. Они уверены, что актриса, порочащая имя своего коллеги, не может быть заслуженной артисткой.

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#интернет #СМИ #шоу-бизнес

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