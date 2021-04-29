Школы отдыхают, а детсады – нет

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В мэрии пояснили, что все школы уходят на «каникулы», а вот в детских садах будут работать дежурные группы.

— В период дополнительных нерабочих дней в дошкольных образовательных организациях по необходимости откроют дежурные группы. В настоящее время в детских садах анализируется потребность, – сообщают в пресс-службе администрации города и поясняют, что родители, которые продолжат работать на майских должны заблаговременно предупредить об этом руководителя детсада.

При этом, важно отметить, что в таких группах организуют усиленный «утренний фильтр». Все дети с признаками простудных заболеваний или температурой будут отстранены от посещения дошкольного учреждения.