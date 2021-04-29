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29апреля
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сегодня, 10:15 3

Школы отдыхают, а детсады – нет

В мэрии Благовещенска объяснили режим работы школ и детских садов на майских выходных

Школы отдыхают, а детсады – нет
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочими днями. При этом, часть производств невозможно остановить, и они продолжат свою работу. Но что делать в этом случае с детьми? В администрации Благовещенска дали пояснения какой режим работы будет у школ и детских садов.

В мэрии пояснили, что все школы уходят на «каникулы», а вот в детских садах будут работать дежурные группы.

— В период дополнительных нерабочих дней в дошкольных образовательных организациях по необходимости откроют дежурные группы. В настоящее время в детских садах анализируется потребность, – сообщают в пресс-службе администрации города и поясняют, что родители, которые продолжат работать на майских должны заблаговременно предупредить об этом руководителя детсада.

При этом, важно отметить, что в таких группах организуют усиленный «утренний фильтр». Все дети с признаками простудных заболеваний или температурой будут отстранены от посещения дошкольного учреждения.

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#дети #праздники

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Комментарии
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  • Dомовой

    Dомовой
    55 минут назад

    Тогда сотрудникам детских садов должны эти дни оплачивать в двойном тарифе (согласно трудовому кодексу)

  • paravis

    paravis
    37 минут назад

    Отлично! Хоть родители отдохнут днëм от детей :))

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    32 минуты назад

    К сожалению Домовой, эти дни объявлены нерабочими, а не выходными или праздничными... Трудовой кодекс тут не впихнуть...

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