Школы отдыхают, а детсады – нет
В мэрии Благовещенска объяснили режим работы школ и детских садов на майских выходных
Президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочими днями. При этом, часть производств невозможно остановить, и они продолжат свою работу. Но что делать в этом случае с детьми? В администрации Благовещенска дали пояснения какой режим работы будет у школ и детских садов.
В мэрии пояснили, что все школы уходят на «каникулы», а вот в детских садах будут работать дежурные группы.
— В период дополнительных нерабочих дней в дошкольных образовательных организациях по необходимости откроют дежурные группы. В настоящее время в детских садах анализируется потребность, – сообщают в пресс-службе администрации города и поясняют, что родители, которые продолжат работать на майских должны заблаговременно предупредить об этом руководителя детсада.
При этом, важно отметить, что в таких группах организуют усиленный «утренний фильтр». Все дети с признаками простудных заболеваний или температурой будут отстранены от посещения дошкольного учреждения.
Просмотров всего: 461