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29апреля
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сегодня, 10:00 6

Нарушитель не проедет

57 новых комплексов видеофиксации уже «ловят» нарушителей ПДД на дорогах Амурской области

Нарушитель не проедет
Фото: pixabay.com

Систему видеофиксации, состоящую из 57 комплексов, устанавливали в Приамурье в течение двух месяцев. Сейчас камеры работают в тестовом режиме, штрафы начнут приходить недобросовестным водителям с мая.

Сам комплекс – это несколько камер и системный модуль, который анализирует полученную информацию и передаёт её в ГИБДД. Все комплексы новые и современные, изготовлены в 2020-2021 году. Камеры могут заметить превышение скорости, непропуск пешехода, на перекрёстке – заезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора.

– На сегодняшний день проводится большая комплексная работа по снижению дорожно-транспортного травматизма. Автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения – это одно из нескольких составляющих по обеспечению безопасности на дорогах. Активно ведется ремонт дорожной сети, модернизируется освещение, устанавливаются современные светофорные объекты, организована работа дорожного патруля в Благовещенске, ежегодно выделяется дорожная субсидия муниципалитетам для ремонта улично-дорожной сети, привлекаются федеральные средства на более масштабные ремонты. Результат этих комплексных мер жители увидят по прошествии некоторого времени, он будет, – отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.

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#дороги #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Для этого придуманы глушилки

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Для этого придуманы Правила дорожного движения! Если их (Правила) не нарушать, то и бояться камер не надо будет!

  • White Wolf

    White Wolf
    57 минут назад

    Почему нарушитель не проедет (в заголовке)?. Куда он денется?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    33 минуты назад

    Видел на Горкой поставили, И с МАЯ денъга будутдадут требвать?

  • Разнящий

    Разнящий
    18 минут назад

    "Камеры могут заметить превышение скорости, непропуск пешехода, на перекрёстке – заезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора."

    Могут-то они могут, но что конкретно из вышеописанного они сейчас делают?

  • Mainer

    Mainer
    6 минут назад

    Сейчас - ничего.

    В заметке сказано, что начнут всё это делать в мае.

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