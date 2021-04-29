Нарушитель не проедет

Систему видеофиксации, состоящую из 57 комплексов, устанавливали в Приамурье в течение двух месяцев. Сейчас камеры работают в тестовом режиме, штрафы начнут приходить недобросовестным водителям с мая.

Сам комплекс – это несколько камер и системный модуль, который анализирует полученную информацию и передаёт её в ГИБДД. Все комплексы новые и современные, изготовлены в 2020-2021 году. Камеры могут заметить превышение скорости, непропуск пешехода, на перекрёстке – заезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора.

– На сегодняшний день проводится большая комплексная работа по снижению дорожно-транспортного травматизма. Автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения – это одно из нескольких составляющих по обеспечению безопасности на дорогах. Активно ведется ремонт дорожной сети, модернизируется освещение, устанавливаются современные светофорные объекты, организована работа дорожного патруля в Благовещенске, ежегодно выделяется дорожная субсидия муниципалитетам для ремонта улично-дорожной сети, привлекаются федеральные средства на более масштабные ремонты. Результат этих комплексных мер жители увидят по прошествии некоторого времени, он будет, – отметила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.