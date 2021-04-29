Пасхальные приготовления
Светлое Христово Воскресение – великий праздник для православных христиан.
Главные символы пасхального стола – это кулич, пасха и крашенки.
Все ингредиенты, производство и готовую пасхальную продукцию компании «Амурский кулинар» в среду с утра освящали благовещенские священнослужители. Кропотливая работа, особые технологии приготовления и национальные традиции позволяют говорить о высоком качестве производимой продукции от «Амурского кулинара».
Продукцию Амурского кулинара можно приобрести по адресам:
- Чайковского, 20
- Чайковского, 63
- Театральная, 35
- 50 лет Октября, 20А
- Шевченко, 60/2
- Игнатьевское шоссе, 6А
- Столовая Зейская, 136/1
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