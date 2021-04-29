Пасхальные приготовления

Главные символы пасхального стола – это кулич, пасха и крашенки.

Все ингредиенты, производство и готовую пасхальную продукцию компании «Амурский кулинар» в среду с утра освящали благовещенские священнослужители. Кропотливая работа, особые технологии приготовления и национальные традиции позволяют говорить о высоком качестве производимой продукции от «Амурского кулинара».

Продукцию Амурского кулинара можно приобрести по адресам:

Чайковского, 20

Чайковского, 63

Театральная, 35

50 лет Октября, 20А

Шевченко, 60/2

Игнатьевское шоссе, 6А

Столовая Зейская, 136/1

@amurskiikulinar