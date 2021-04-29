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29апреля
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сегодня, 10:30 0

Пасхальные приготовления

Светлое Христово Воскресение – великий праздник для православных христиан.

Пасхальные приготовления

Главные символы пасхального стола – это кулич, пасха и крашенки.

Все ингредиенты, производство и готовую пасхальную продукцию компании «Амурский кулинар» в среду с утра освящали благовещенские священнослужители. Кропотливая работа, особые технологии приготовления и национальные традиции позволяют говорить о высоком качестве производимой продукции от «Амурского кулинара».

Продукцию Амурского кулинара можно приобрести по адресам:

  • Чайковского, 20
  • Чайковского, 63
  • Театральная, 35
  • 50 лет Октября, 20А
  • Шевченко, 60/2
  • Игнатьевское шоссе, 6А
  • Столовая Зейская, 136/1

@amurskiikulinar

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