«Бессмертный полк» пройдёт онлайн

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Ежегодно, начиная с 2015 года, в рамках празднования Дня Победы тысячи россиян объединяет акция «Бессмертный полк». Уже второй год из-за пандемии коронавируса акция пройдет в онлайн-формате.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 7 мая подать заявку на сайте проекта или через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайте «Банк памяти». На этих ресурсах нужно разместить фото вашего родственника, принимавшего участие в достижении победы в Великой Отечественной войне. И тогда, 9 мая в 15:00 по местному времени, информация о ветеране появится в общей трансляции региона.

— Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего героя в строю «Бессмертного полка» и сможете поделиться ссылкой о точном времени трансляции с родными и друзьями, – сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

О том, какие планы у городских властей Благовещенска, Белогорска и Тынды на празднование Дня Победы, мы писали ранее.