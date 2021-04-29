Выбор читателей за 28 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 28 апреля.

В соцсетях появилось фото сферического облака якобы в Свободном. Амурчане сразу окрестили шар газа «гептиловым» и связали с недавним коммерческим запуском с Восточного. Амурский метеоролог Светлана Казачинская заверила, что фото – фейк, его много лет назад разместила японка.

Некоторое время назад на строительство газоперерабатывающего завода в Свободном приехал мужчина, оправдывающий и поддерживающий деятельность террористических организаций. Сотрудники управления ФСБ выяснили это при просмотре его публикаций в Instagram.

Госавтоинспекция Благовещенска просит откликнуться очевидцев происшествия, случившегося 23 апреля в 13:40, по адресу: улица Текстильная, 33. Водитель белого автомобиля, предположительно, Mitsubishi Outlander, наехал на собаку, животное погибло.

В одном из крупных инстаграм-пабликов города Свободного в среду, 28 апреля, разместили видео с женщиной, одетой только в платок, которая прогулялась вдоль жилого дома и парковки автомобилей.