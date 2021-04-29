Новые контракты – новое жильё

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Для повышения доступности жилья, увеличения темпов строительства недвижимости и создания комфортной городской среды правительство Амурской области подписало соглашение с группой компаний «ДОМ.РФ».

Благодаря этому у региона появится возможность реализовывать на своей территории новые направления в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что благодаря заключённому соглашению в область можно будет привлекать дополнительные инвестиции на строительство инженерной инфраструктуры под жилую недвижимость. Как итог – это позволит застройщикам быстрее отстраивать новые жилые районы.

Отметим, что вопрос повышения доступности недвижимости ранее поднимал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. В прошлом, достаточно трудном году она сработала между тем без сбоев, обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат. Чем больше будем строить, тем доступнее будет жильё для российских семей, – сказал глава государства. – А что касается крупной массовой застройки, то институт развития «ДОМ.РФ» будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает и функционирует хорошо. Представлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов.