Первые шары

Три первых шаровых резервуара товарно-сырьевой базы Амурского газоперерабатывающего завода готовы к работе, сообщает пресс-служба «Газпром переработка Благовещенск». Объём каждого из таких резервуаров составляет 2 400 кубометров: они обеспечат прием и хранение сжиженных углеводородов.

В будущем же мощности товарно-сырьевой базы будут вводиться по мере запуска технологических линий.

Прибывшие на ГПЗ резервуары и трубопроводы уже протестированы и прошли испытания на герметичность. До полного ввода в эксплуатацию осталось совсем немного – в настоящий момент на ГПЗ обустраивают операторную и аппаратную для товарно-сырьевой базы.

Сообщается, что для безопасности эксплуатации предусмотрена противопожарная система, которая состоит из насосной станции и трех резервуаров воды объемом 5 000 кубометров каждый.

В настоящее время специалисты ГПЗ завершают сварочно-монтажные работы и проводят испытания на оставшихся резервуарах: всего товарно-сырьевая база Амурского ГПЗ включает в себя 20 шаровых резервуаров.

Как сообщало Амур.инфо, представители «Газпрома» поговорили со свободненцами о статусе реализации проектов «Амурский ГПЗ» и «Амурский ГХК», экологии, благотворительности и вакцинации.