Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00 3

Первые шары

Амурский ГПЗ готов к приему сжиженных углеводородов

Первые шары
Фото: Газпром

Три первых шаровых резервуара товарно-сырьевой базы Амурского газоперерабатывающего завода готовы к работе, сообщает пресс-служба «Газпром переработка Благовещенск». Объём каждого из таких резервуаров составляет 2 400 кубометров: они обеспечат прием и хранение сжиженных углеводородов.

В будущем же мощности товарно-сырьевой базы будут вводиться по мере запуска технологических линий.

Прибывшие на ГПЗ резервуары и трубопроводы уже протестированы и прошли испытания на герметичность. До полного ввода в эксплуатацию осталось совсем немного – в настоящий момент на ГПЗ обустраивают операторную и аппаратную для товарно-сырьевой базы.

Сообщается, что для безопасности эксплуатации предусмотрена противопожарная система, которая состоит из насосной станции и трех резервуаров воды объемом 5 000 кубометров каждый.

В настоящее время специалисты ГПЗ завершают сварочно-монтажные работы и проводят испытания на оставшихся резервуарах: всего товарно-сырьевая база Амурского ГПЗ включает в себя 20 шаровых резервуаров.

Как сообщало Амур.инфо, представители «Газпрома» поговорили со свободненцами о статусе реализации проектов «Амурский ГПЗ» и «Амурский ГХК», экологии, благотворительности и вакцинации.

Просмотров всего: 273

#Амурский ГПЗ

распечатать

Фотогалерея

Власть 1

Газ и общество
Общество 11

ТЭС в деле

Общество 1

Тепло и свет для ГПЗ
Общество

Долгожданная помощь
Комментарии
Показать все (3)
  • OT

    OT
    2 часа назад

    Углеводороды экологически и технологически устаревшее прошлое. Будущее за электроэнергетикой и атомных батарейках.

  • Разнящий

    Разнящий
    16 минут назад

    Продвинутой эуропе это скажите, где 90% энергии получают путем сжигания угля.

  • Разнящий

    Разнящий
    15 минут назад

    Точнее угля и газа.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь