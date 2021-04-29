Гороскоп на 29 апреля: Девам нельзя рисковать, а Козерогам лучше снять с себя лишний груз

Восход Солнца: 05:08

Заход Солнца: 19:45

Солнце в Тельце.

Овен. В это время удачны знакомства и новые связи. Займитесь своими планами на жизнь, пора навести в них порядок, если вы хотите добиться результатов.

Телец. Оставьте домашние заботы дома, не тащите их с собой на работу – рассеянность вам сейчас ни к чему. Вы долго работали, чтобы быть независимым, пора использовать полученные преференции.

Близнецы. Отбросьте сомнения и двигайтесь вперёд. Вечером постарайтесь отключиться от всего и не думать о работе.

Рак. Отложите ответственные дела на потом. Сейчас вы можете наделать ошибок, которые будет не так просто исправить.

Лев. Не слушайте, что о вас говорят. Будьте готовы к тому, что проблемы буквально свалятся вам на голову во второй половине дня. К счастью, вы сумеете с ними справиться.

Дева. Будьте осторожны, избегайте лишнего риска. Тягу к приключениям и браваду лучше пока отложить.

Весы. Финансовые дела потребуют особенного внимания. Не торопитесь с решениями, тщательно читайте мелкий текст в документах.

Скорпион. Вас будут провоцировать, не поддавайтесь и держите себя в руках. Трезво оценивайте возможные риски.

Стрелец. Отложите эмоции, руководствуйтесь холодным расчётом. Пришла пора заняться продвижением своих идей.

Козерог. Звёзды считают, что вам пора перестать сомневаться в принятых решениях. Для многих выигрышным и комфортным будет положение подчиненного. Снимите с себя лишний груз ответственности, особенно материальной.

Водолей. Не тратьте попусту деньги, постарайтесь больше отдыхать. Можно заняться изучением документов, подписанием договоров.

Рыбы. Сосредоточьтесь сегодня на неформальных отношениях, а с коллегами общайтесь только по надобности. Присматривайтесь к мелочам, чтобы не пропустить что-то важное.

Астролог: Вальдемар Небоходцев