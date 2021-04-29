Гороскоп на 29 апреля: Девам нельзя рисковать, а Козерогам лучше снять с себя лишний груз
Ежедневный гороскоп
Восход Солнца: 05:08
Заход Солнца: 19:45
Солнце в Тельце.
Овен. В это время удачны знакомства и новые связи. Займитесь своими планами на жизнь, пора навести в них порядок, если вы хотите добиться результатов.
Телец. Оставьте домашние заботы дома, не тащите их с собой на работу – рассеянность вам сейчас ни к чему. Вы долго работали, чтобы быть независимым, пора использовать полученные преференции.
Близнецы. Отбросьте сомнения и двигайтесь вперёд. Вечером постарайтесь отключиться от всего и не думать о работе.
Рак. Отложите ответственные дела на потом. Сейчас вы можете наделать ошибок, которые будет не так просто исправить.
Лев. Не слушайте, что о вас говорят. Будьте готовы к тому, что проблемы буквально свалятся вам на голову во второй половине дня. К счастью, вы сумеете с ними справиться.
Дева. Будьте осторожны, избегайте лишнего риска. Тягу к приключениям и браваду лучше пока отложить.
Весы. Финансовые дела потребуют особенного внимания. Не торопитесь с решениями, тщательно читайте мелкий текст в документах.
Скорпион. Вас будут провоцировать, не поддавайтесь и держите себя в руках. Трезво оценивайте возможные риски.
Стрелец. Отложите эмоции, руководствуйтесь холодным расчётом. Пришла пора заняться продвижением своих идей.
Козерог. Звёзды считают, что вам пора перестать сомневаться в принятых решениях. Для многих выигрышным и комфортным будет положение подчиненного. Снимите с себя лишний груз ответственности, особенно материальной.
Водолей. Не тратьте попусту деньги, постарайтесь больше отдыхать. Можно заняться изучением документов, подписанием договоров.
Рыбы. Сосредоточьтесь сегодня на неформальных отношениях, а с коллегами общайтесь только по надобности. Присматривайтесь к мелочам, чтобы не пропустить что-то важное.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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