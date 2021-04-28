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28 апреля 2021, 17:42 0

Ева Польна рассказала о причинах расставаний с мужчинами

Певица призналась, что её романы длятся только три года

Ева Польна рассказала о причинах расставаний с мужчинами
Фото: meropriyatiya-v.ru

Ева Польна не любит рассказывать о своей личной жизни. Но недавно певица сделала исключение и дала интервью в шоу «Эмпатия Манучи», где откровенно ответила на некоторые вопросы, пишет Kleo.

О том, что у Польны были отношения с солистом группы «Чай вдвоем» Денисом Клявером, долгое время никто не знал. Для многих поклонников певицы новость о том, что у неё есть дочь от исполнителя, стала неожиданной. Об этом стало известно лишь тогда, когда девочка уже пошла в школу.

По слухам, у артистов были лишь мимолетные отношения. Тем не менее, Ева и Денис продолжили общение ради совместного ребёнка. Отец интересуется жизнью дочки Эвелин и участвует в её воспитании.

После этого у Польны был роман с бизнесменом Сергеем Пильгуном, от которого она родила дочь Амалию. Их отношения также не были официально зарегистрированы.

По словам Евы, в обоих случаях связь продлилась около трёх лет. Она призналась, что после этого чувства начинали уходить, и продолжать отношения певица не видела смысла.

Также причиной расставаний Польна назвала разницу в характерах. Как говорит артистка, по некоторым вопросам ей было тяжело находить компромиссы, и легче было жить на расстоянии.

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#дети #шоу-бизнес

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