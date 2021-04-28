Участницу шоу «Холостяк» Кристину Романову бывший парень угрожает облить серной кислотой

На днях на сайте эскорт-услуг появилась анкета девушки, очень похожей на Кристину Романову из шоу «Холостяк». Кристина заявила, что в её травле виноват бывший возлюбленный, который уже давно шантажирует и издевается над ней. Романова рассказала, что подавала на мужчину суд, блокировала его, но ничего не помогает.

По словам Кристины, за то время, что они были вместе, он то признавался ей в любви, то угрожал убить. Он применял по отношению к ней насилие, потом просил прощения и признавал, что ему нужна психологическая помощь. Мужчина даже угрожал облить её лицо серной кислотой. Как говорит Романова, она просила его уйти из её жизни, опасаясь за себя.

Кристина утверждает, что этот человек преступник, хакер и вор — его разыскивает Интерпол. Она уверена, что все видео, которые предназначались только для личного пользования, в Сеть слил именно он. Он также разместил её снимки на сайте эскорт-агентства, из-за чего девушку подвергли травле.

Кристина не может понять, почему даже спустя четыре года после расставания он не может оставить её в покое и пытается разрушить её жизнь.