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28 апреля 2021, 17:10 0

Быстрее, сильнее, выше!

В Благовещенске прошло награждение значками ГТО

Быстрее, сильнее, выше!

В столице Приамурья сегодня, 28 апреля, прошло награждение значками ГТО. Мероприятие в спорт-комплексе «Юность» приурочили к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. По два человека наградили золотыми и бронзовыми знаками отличия. И ещё один человек получил серебряный значок.

Знаки отличия комплекса ГТО – это награда за успешное выполнение нормативов. В каждой возрастной ступени есть различные требования для получения значков. Награды вручил посол ГТО в Амурской области Александр Синьков.

Золотой знаки отличия ГТО получил председатель МО руководителей физвоспитания СПО Амурской области, к. п. н. Игорь Соловьёв. А также на высшем пьедестале по сдаче нормативов оказалась преподаватель физкультуры Амурского педколледжа, мастер спорта по лыжным гонкам Рита Самойлова.

Серебром наградили КМС преподавателя по лыжным гонкам с более, чем сорокалетним стажем Галину Мельникову.

Бронзовые знаки отличия ГТО завоевали 13 студентов из Благовещенского политехнического колледжа и Амурской государственной медакадемии.

Напомним, что недавно двое амурских спортсменов получили звания «Мастер спорта». Кроме того, на развитие спорта в регионе выделяется всё больше средств. Правительство России выделило деньги на оснащение спортивных учреждений. Также в области на деньги областного бюджета установят 22 новые спортплощадки.

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#образование #спорт #студенты

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