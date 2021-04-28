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28 апреля 2021, 18:05 1

Футбол на экране

Кубок Дальнего Востока по футболу: kubokdv.ru

Футбол на экране
Фото: pixabay.com

У Кубка Дальнего Востока по футболу появилось свое интернет-представительство. Специально для турнира 2021 года, который состоится в Белогорске с 1 по 7 мая, создан сайт kubokdv.ru. По решению главы города Станислава Мелюкова здесь будет аккумулироваться вся информация, касающаяся Кубка: от состава команд до результатов матчей.

— Новостная лента, фотобанк, онлайн-трансляция матчей, полезная информация для болельщиков, правила поведения на стадионе. Над сайтом работали в течение месяца, – перечисляет возможности сервиса начальник отдела информационно-технологического обеспечения администрации Белогорска Иван Алексеев.

Ранее сообщалось, решение о проведении Кубка на территории Белогорска большинством голосов принято на заседании Дальневосточного Футбольного Союза под председательством президента ДФС Владимира Крысина. Участником заседания стал глава города Станислав Мелюков. На проведение Кубка России претендовали также Хабаровск и Благовещенск.

Кубок Дальнего Востока по футболу состоится на стадионе «Амурсельмаш». Участвуют пять команд: «СКА Хабаровск-М», «ФК Благовещенск», «ФК Белогорец», «ОГАУ Сахалин» (Ю-Сахалинск), «Океан Находка». Дальневосточные футболисты сыграют 10 матчей 1, 3, 4, 6 и 7 мая. Парад открытия начнется 1 мая в 16:30, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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Комментарии
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  • Володя.А

    Володя.А
    5 часов назад

    Вперёд "Благовещенск!!!

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