Газ и общество

Накануне состоялось первое в 2021 году заседание Общественного совета проектов Амурского ГПЗ и Амурского ГХК (АГПЗ/АГХК).

В начале председатель ОС Галина Ткаченко представила новых членов: заместителя директора школы №9 города Свободного Наталью Волкову, заместителя директора спортивной школы №1 города Свободного Вячеслава Портнягина, директора Свободненского социального приюта для детей Ирину Романову, директора торгового центра Наталью Фёдорову, руководителя общества детей-инвалидов «Мы вместе» Наталью Мироненко, управляющего службы доставки и блогера Эдуарда Зейналова, директора Юхтинской школы Ирину Цеменю. Общественный совет проектов АГПЗ и АГХК был создан в 2016 году и состоит из 20 постоянных членов – представителей общественности Свободного и Свободненского района.

Открыли заседание доклады о статусе реализации проектов газохимического кластера. В силу противоэпидемических ограничений строительство АГПЗ/АГХК продолжается в режиме закрытого контура.

— На Амурский ГПЗ доставлено дополнительно 20 тысяч доз вакцины от коронавируса для защиты строительного персонала, – сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов. – В настоящее время ведется масштабная прививочная кампания, направленная на создание коллективного иммунитета.

Андрей Белоусов напомнил, что в 2021 году состоится знаковое событие – пуск первой технологической линии Амурского ГПЗ, сейчас проходят пусконаладочные работы.

Генеральный директор ООО «Амурский ГХК» Алексей Верещагин рассказал о строительстве объектов Амурского газохимического комплекса. Важным событием для проекта в этом году станет доставка и установка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования – колонн пиролиза и других – в предстоящий навигационный период.

— Ещё одним ключевым событием стал запуск производства собственного бетона, в поставке материалов для которого участвуют местные производители. На площадке развернут и начал работу собственный бетонный блок, состоящий из двух установок, общая производительность которых составляет 220 кубометров раствора в час. Собственное производство бетона позволит проекту не зависеть от поставщиков, самостоятельно контролировать качество выпускаемой продукции, а также обеспечит необходимый темп выполнения работ. Мощность установок в свою очередь позволит нам полностью обеспечить строительство собственным бетоном, – отметил Алексей Верещагин.

Участники заседания обсудили проекты компаний по поддержке местных сообществ Свободного и Свободненского района. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка Благовещенск» Ирина Дмитрук рассказала о проектах, реализованных к настоящему моменту за счет средств компании и по инициативе коллектива.

— Уже в этом году для детей с особенностями здоровья в школе №5 города Свободного открыт класс информатики, в социальном приюте оборудована сенсорная комната, приобретены две коляски со встроенными ступенькоходами. Кроме этого, оснащена социальная палата Свободненской больницы, в которой находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. В Юхтинской и Черниговских школах произведена замена окон и дверей, закуплены современные конструкторы для кружков робототехники. Сотрудники компании личными средствами поддержали акцию в помощь детей с синдромом Дауна «Оранжевое настроение», а также приобрели для воспитанников Свободненского социального приюта одежду, велосипеды, самокаты и материалы для творчества. В первом полугодии 2021 года прорабатываются проекты на 3,5 миллиона рублей, – пояснила Ирина Дмитрук.

Руководитель практики взаимодействия с органами власти и реализации социально-экономических проектов АГХК Глеб Федотов познакомил участников заседания с проектами, которые будут реализованы в этом году в Благовещенске и Свободном в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В их числе 11 социально значимых проектов местных НКО, ставших победителями грантового конкурса: 4 проекта в Благовещенске и 7 проектов в Свободном и Свободненском районе. В марте состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Авторы и разработчики проектов получили гранты от СИБУРа на их реализацию. Помимо этого, при участии СИБУРа в Свободном и Благовещенске в 2021 году будут реализованы ещё 12 межрегиональных проектов, которые затронут 5 направлений: «Город», «Спорт», «Образование и наука», «Культура», «Охрана окружающей среды». В их числе «Ранняя профориентация учащихся», «Амурский литературный фестиваль», масштабный федеральный проект «Стальной характер», развитие баскетбольного движения, экологический квест в формате «Чистых игр», бизнес-форум «Код лидерства» и другие.

Событием 2021 года в Свободном станет второй выпуск учащихся профильного «Газпром-класса», открытого при поддержке ООО «Газпром переработка Благовещенск» на базе первой школы Свободного. Куратор проекта Наталья Черных рассказала об условиях зачисления учащихся на третий поток «Газпром-класса», а также о возможности дальнейшего целевого обучения амурских ребят в опорных вузах ПАО «Газпром» с возможностью последующего трудоустройства на Амурский ГПЗ.

Начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск» Олег Носов сделал доклад о регулярном производственном экомониторинге на Амурском ГПЗ, тем самым сняв вопросы о негативном воздействии на окружающую среду строительства самого крупного газоперерабатывающего завода России.

Также на ОС обсудили вопросы и обращения местных жителей к руководству проектов АГПЗ/АГХК.

— Наше взаимодействие с предприятиями не ограничивается совместными заседаниями Совета, а ведётся в непрерывном режиме. Количество совместных социальных проектов, направленных на развитие и благоустройство города и района растет. Отрадно, что сотрудники АГПЗ и АГХК активно принимают участие в жизни города, регулярно участвуют в акциях «Чистый город», «Экосвобода» и многих других, – подвела итог заседания председатель Общественного совета проектов АГПЗ и АГХК Галина Ткаченко.