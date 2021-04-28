Опасный кран
В Белогорске предстанет перед судом руководитель предприятия, по чьей вине погиб рабочий
Белогорским подразделением следственного комитета завершено расследование дела по обвинению руководителя филиала строительной организации в причинении смерти по неосторожности, в связи с плохим исполнением своих обязанностей.
На обвиняемого, который возглавлял обособленное подразделение, были возложены обязанности инженера по охране труда. При этом в 2018 году он приобрёл автокран КС-5363 «Челябинец» без сопроводительных технических документов.
В нарушение закона, приобретённый кран не был зарегистрирован в государственном реестре и использовался при работах с металлоломом, без положенной проверки безопасности.
25 января, в ходе грузоподъемных работ на кране оборвался трос. Под упавшей стрелой погиб 46-летний мужчина.
Следствие полагает, что именно неправильная эксплуатация крана стала причиной гибели рабочего, обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд, сообщает следственный комитет по Амурской области.
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