Опасный кран

Белогорским подразделением следственного комитета завершено расследование дела по обвинению руководителя филиала строительной организации в причинении смерти по неосторожности, в связи с плохим исполнением своих обязанностей.

На обвиняемого, который возглавлял обособленное подразделение, были возложены обязанности инженера по охране труда. При этом в 2018 году он приобрёл автокран КС-5363 «Челябинец» без сопроводительных технических документов.

В нарушение закона, приобретённый кран не был зарегистрирован в государственном реестре и использовался при работах с металлоломом, без положенной проверки безопасности.

25 января, в ходе грузоподъемных работ на кране оборвался трос. Под упавшей стрелой погиб 46-летний мужчина.

Следствие полагает, что именно неправильная эксплуатация крана стала причиной гибели рабочего, обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено в суд, сообщает следственный комитет по Амурской области.