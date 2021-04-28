Будет красиво

Ко Дню города в Благовещенске обновять четыре стелы. Конструкции стоят на улице Ленина, 108/2, перекрёстке Ленина и переулка Св. Иннокентия, две – по обеим сторонам в районе перекрестка улица 50 лет Октября – и Тенистой.

Фасады конструкций обновят и оформят по-новому. На стелах появится световой объёмный герб Благовещенска и световые короба с праздничными изображениями от 10 до 12 квадратных метров. Изображения сменные: в зависимости от приближающейся праздничной даты их можно будет менять.

Напомним, в этом году областному центру исполняется 165 лет. По инициативе мэра Благовещенска Олега Имамеева при оформлении акцент будет сделан на краеведческой концепции «Самый-самый Благовещенск».