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28 апреля 2021, 17:15 0

Будет красиво

В Благовещенске ко дню города обновят стелы

Будет красиво

Ко Дню города в Благовещенске обновять четыре стелы. Конструкции стоят на улице Ленина, 108/2, перекрёстке Ленина и переулка Св. Иннокентия, две – по обеим сторонам в районе перекрестка улица 50 лет Октября – и Тенистой.

Фасады конструкций обновят и оформят по-новому. На стелах появится световой объёмный герб Благовещенска и световые короба с праздничными изображениями от 10 до 12 квадратных метров. Изображения сменные: в зависимости от приближающейся праздничной даты их можно будет менять.

Напомним, в этом году областному центру исполняется 165 лет. По инициативе мэра Благовещенска Олега Имамеева при оформлении акцент будет сделан на краеведческой концепции «Самый-самый Благовещенск».

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#мэрия #строительство

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