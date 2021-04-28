То ли дождик, то ли снег
Прогноз погоды в Амурской области на 29 апреля
По сообщению Амурского гидрометцентра, в четверг, 29 апреля, в северных районах Приамурья облачно, днем с прояснениями, ночью осадки (дождь, мокрый снег, снег). На северо-западе области местами гололедные явления, днем в отельных районах небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег с дождем). Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0...+5 °С, местами -1 °С…+6 °С, днем +10 °С…+15 °С, местами по северо-западу +2 °С…+7 °С.
В Южных районах области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный: ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью 0...+5 °С, днем +11 °С...+16 °С.
В Белогорске завтра днём переменная облачность, во второй половине дня небо прояснится. Ночью температура до +4 °С, днём +7 °С...+13 °С. Ветер переменный, 2-10 метров в секунду.
В Свободном переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +2 °С, днём покажет +5 °С...+13°С. Ветер переменный, 2-9 метров в секунду.
В Зее завтра будет пасмурно, снег с дождём. Температура воздуха ночью и днем будет в пределах +2 °С...+4 °С. Ветер преимущественно восточный, 2-9 метров в секунду.
В Завитинске и Райчихинске преимущественно ясно, без осадков, возможна облачность в первой половине дня. Температура ночью до +5 °С, днём +8 °С...+14 °С. Ветер южный, юго-западный, 1-10 метров в секунду.
В Архаре завтра ясно, без осадков. Температура ночью до +5 °С, днём +9 °С...+14 °С. Ветер южный, юго-западный, 1-8 метров в секунду.
В Шимановске переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра покажет +2 °С, днём +5 °С…+12 °С. Ветер юго-восточный, 0-9 метров в секунду.
В Сковородине пасмурно, снег с дождём. Температура в течение суток будет в интервале +1 °С…+3 °С. Ветер восточный, северо-восточный, 3-9 метров в секунду.
В Тынде пасмурно, утром снег, к обеду его сменит мокрый снег, а затем и снег с дождём. Ночью температура воздуха понизится до -2 °С, днём воздух прогреется до +2 °С...+4 °С. Ветер северо-восточный, восточный, 2-13 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске ночью малооблачно, днем небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днём 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0...+2 °С, днём +13 °С...+15 °С.
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