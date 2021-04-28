Совету – быть

В Благовещенске собрали делегатов от родительских комитетов, представителей мэрии. Присутствовали также депутат Законодательного Собрания Амурской области, многодетный отец Евгений Тюхаев и руководитель областного союза женщин Жаккелина Орлова. Повод для заседания: создание в городе совета отцов.

Положительный опыт подобной общественной организации в областной столице уже имеется. В лицее №6 уже давно успешно действует совет отцов. По словам председателя Благовещенской городской думы Елены Евглевской, совет отцов позволит повысить роль отцов в деле воспитания детей, отцовское сообщество может оказать серьёзную поддержку власти в решении многих социальных проблем.

Председатель гордумы отметила, что новая структура дублировать функции уже существующих родительских комитетов не будет. Сегодня в составе родительских комитетов работает более 80% мам, а городской совет отцов поможет нивелировать этот дисбаланс, считает Елена Евглевская.

Заниматься созданием совета будет инициативная группа, которой предстоит подготовить все необходимые документы. Высказался о создании совета и многодетный отец Евгений Тюхаев.

— Сегодня можно сказать о том, что 2021 год стал знаковым в развитии отцовского движения в городе Благовещенске. И есть все основания полагать, что оно будет набирать силу. Об этом свидетельствует и тот общий добрый настрой, с которым пришли на заседание отцы в первый раз, – отметил депутат заксобрания Евгений Тюхаев.

— Создание совета поспособствует повышению ответственности родителей, поддержке и адаптации детей к жизни в обществе, укреплению связи семьи и школы, профилактике социально-опасных проявлений среди обучающихся. Это хорошая инициатива и мы ее всецело поддерживаем, – заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.