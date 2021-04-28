Думали тигр, а оказалась рысь

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Житель Амурской области сообщил в управление по охране животного мира об обнаружении в лесу трупа крупной кошки, предположительно тигра. Охотоведы незамедлительно выехали в село Богучан Архаринского района.

Оказалось, что найденный труп животного – это не тигр, а рысь.

— Внешний осмотр показал, животное, скорее всего, погибло от естественных причин. Следов от травм или ранения не обнаружено, – сообщают в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

В ведомстве отметили, что на текущий момент на территории Приамурья постоянно проживают три-четыре амурских тигра. Дикие кошки предпочитают жить в тайге вдали от человеческого жилья. Несмотря на это, периодически краснокнижные звери о себе напоминают, оставляя следы на снегу или грунте.

В амурском охотуправлении просят в случае обнаружения следов тигра незамедлительно покинуть эту зону и сообщить о находке в конфликтную группу управления по охране животного мира Амурской области по номеру: 8-914-557-15-90.