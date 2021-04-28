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28 апреля 2021, 16:45 0

Всех поголовно

В Амурской области продолжается вакцинация против бешенства

Всех поголовно
Фото: pixabay.com

Проблема бешенства в Амурской области время от времени появляется в новостной повестке, поэтому вопрос оперативной вакцинации сельскохозяйственных животных и питомцев остаётся острым и актуальным. Недопущение распространения этого опасного заболевания – одна из главных задач ветеринарных служб Приамурья.

Так, сегодня в администрации Мазановского района рассказали о результатах плановой вакцинации против бешенства в Мазановском, Селемджинском и Шимановском районах. На текущий момент специалисты ветеринарной станции по болезням животных поставили прививку более 4,5 тысячи особей. Привили 413 лошадей, 3 136 голов крупного рогатого скота, 78 голов мелкого рогатого скота, 897 свиней, 19 собак.

Ранее наша редакция рассказывала о том, что в Сергеевке отменили карантин по бешенству, а в Свободном, где с марта проходит массовая вакцинация, за свою же доброту пострадала зоозащитница – её покусала бешеная собака.

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#животные #сельское хозяйство

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